Vicky Xipolitakis se llevó el premio mayor de la noche.

8 de octubre de 2020 • 01:29

Jornada de ganadores semanales en MasterChef Celebrity. En virtud de la cantidad de participantes, y de la necesidad de darle una nueva vuelta de tuerca a un formato que no permite una excesiva innovación, diferentes grupos se suceden en cada emisión.

A la instancia del miércoles llegaron quienes mejor habían estado en su primer desafío, ocho figuras que tuvieron que cocinar con ingredientes al azar, que iban apareciendo en una cinta transportadora.

Con sus más y sus menos, Iliana Calabró, Boy Olmi, Patricia Sosa, Leticia Siciliani, el Mono de Kapanga, Fede Bal y Sofía Pachano fueron haciendo malabares entre carne, verduras y especias para llegar a un resultado aceptable para el veredicto de Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

Caso aparte fue el de Vicky Xipolitakis, que arrancó desconcertada como siempre. "Es muy exuberante como siempre, tiene muchas ganas pero es muy indecisa -le comentó Donato en confianza a sus compañeros-, no sé si lo hace para llamar la atención por qué". Algo de eso hay seguro pero, por lo visto, también un talento culinario escondido que afloró a la hora de la devolución.

Nada llamó demasiado la atención del jurado en la resultante de platos presentados. Apenas la "sofisticación" de Boy y la buena voluntad de Patricia en la columna de lo positivo. El patrón de la vereda de enfrente fue el Mono de Kapanga, que no solo recibió críticas negativas por su plato de salchicha parrillera sino también la bronca del jurado: "Lo que vos hiciste fue regalarme música que no escuchaste o que no te gusta, y eso me saca. Si vos no probás o sabés el gusto de las cosas que tenés en el plato no podés cocinar. Cambiá la actitud, no funciona de esa manera. Me decís que lo probaste todo, pero que era una porquería y me lo hacés comer a mí, parece que no te importara y para mí es una falta de respeto", le dijo Martitegui en tono exageradamente enojado.

Todo lo contrario pasó con Vicky, que sorprendió con su cerdo envuelto con brócoli. "No entiendo cómo te salió así", arrancó su devolución Martitegui en una frase un tanto polémica. Y ante el pedido de explicaciones de Santiago del Moro desarrolló: "Es que no para de bebotear todo el día, y está todo el tiempo canchereando, muy preocupada en ser simpática, en halagar, algo que a mí no me importa cuando cocino. Y de repente me encuentro con un plato que está perfecto".

Sus compañeros coincidieron: "Lo que vemos mayormente en vos son tus poses, esa energía tenés que dedicarla a los detalles porque tenés un buen ADN de cocinera, lográs cosas espectaculares". Así Vicky se llevó el puntaje más alto de la ronda, y una catarata de elogios que sus compañeros ya comienzan a ver con cierta desconfianza.