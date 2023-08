MasterChef: la victoria de Rodolfo, y las emotivas palabras de Wanda Nara en la final del ciclo

escuchar

Poco después de las 23, comenzó la segunda parte de la final de MasterChef. Luego de presentar el domingo el paso a paso en la preparación del menú de los dos finalistas, el lunes se dio a conocer quién era el gran ganador de la edición 2023 de este reality. Rodolfo Vera Calderón y Estefanía Herlein estaban muy atentos al veredicto final, de la mano de los jueces especialistas, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

La emisión comenzó con un repaso a la carrera de ambos finalistas durante MasterChef 2023. A través de la voz de Wanda Nara, conductora del ciclo, el compilado mostraba los momentos más emblemáticos de ambos concursantes a lo largo de esas interminables galas, en las que ambos se lucieron a través de complejas preparaciones.

Una vez terminado esa introducción, la conductora le dio la bienvenida a los televidentes a MasterChef, y aseguró: “La tensión en el estudio es enorme, se han preparado durante muchos meses, y hoy conoceremos al ganador de la competencia de cocina, más importante”. En ese momento, Donato le quiso decirle a Wanda: “Para nosotros ha sido un placer inmenso tu frescura, tu manera de ser tan auténtica, y te queremos regalar estas palabras”.

Por su parte, ella respondió: “Quizá la pantalla no logra mostrar algunas cosas, pero ustedes fueron muy generosos conmigo. Me llevo grandes amigos, y me han ayudado en todo, fue muy lindo para mí compartir con tres personas como ustedes. Gracias”. Y dichas esas palabras, comenzó el esperado momento de la degustación.

El jurado procedió entonces a probar primero los bocados de camarones y endivia, realizados por Estefanía, y sobre los que Germán apuntó: “Un plato fiel a tu estilo, super fresco, se siente la lima. Es una bocanada de verano”. En su turno, Betular opinó: “Está muy bien ese balance, tiene ajo, la cebollita está bien cortada, está muy logrado esto, es un fresco”.

Sopa fría de guacamole fue la opción de Rodolfo, que también le valió numerosos elogios, como el de Betular que observó: “Todo lo transformás en sopa, las amás y las hacés muy bien, y hoy no fue la excepción”. Por su parte, Donato consideró: “Hay mucho equilibrio acá, supiste regular bien la cantidad de choclo, se siente la palta, está fresco”.

Luego llegó la instancia del plato principal, y Rodolfo presentó Chiles en nogada con queso de cabra nuez y jerez, y Donato le dijo: “Este plato habla de historia, a medida que uno va comiendo siente los sabores, el relleno está bien compacto, el ajo está bien cocinado, y la salsa de nueces es fantástica”. En su turno, Martitegui evaluó: “Otra vez no hiciste nada de lo que te pedimos, esto tiene una intensidad de rellenos, la nogada es muy fuerte, y por eso es un plato muy bueno, con un sabor muy particular y muy personal”.

Estefanía hizo una pesca blanca con puré de arvejas, y Betular opinó: “El puré tiene una textura fabulosa, está como aireado, pero a la vez es cremoso, tiene un montón de cualidades que lo hacen único”. Ese elogio se sumó al de Donato, quien señaló: “Filetear un salmón en una final es muy audaz. Cocinaste delicado, como siempre hacés, y este es otro buen plato”.

De esa manera llegó la instancia del postre. Estefanía arriesgó con una tarta de lima con crema chantilly, sobre la que Betular comentó: “Qué bien la masa, está muy bien el relleno, está bien cocido, te quedó cremoso. Me gusta este postre porque está bien ácido”. En el cierre de su menú, Rodolfo llevó tarteleta de banana con dulce de leche, crema chantilly y crema pastelera, y Martitegui concluyó: “La mayor genialidad de esta tarta es haber dejado la crema casi sin azúcar, porque cuando la veo parece algo súper empalagoso, y cuando probás el dulce de leche es una nota perfecta, y la banana le da sofisticación. Te salió muy bien”.

Finalmente llegó el momento del gran anunció, y allí se reveló que Rodolfo era el ganador de la edición 2023 de Masterchef. Muy emocionado, el participante comentó: “Muchas gracias por todo, por un jurado que nos aguantó, que probó cualquier cantidad de cosas. Estoy muy contento, y quiero agradecerle a este país que me ha dado tanto. Y también a México, que es mi patria, y a mi familia”. De esta manera, llegó a su conclusión el popular reality con un nuevo ganador.

