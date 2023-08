MasterChef: en qué consistió el menú de tres pasos, que Estefanía y Rodolfo prepararon en la gran final

escuchar

Fueron varios meses y casi veinte participantes en carrera. Y luego de decenas y decenas de platos, llegó la primera parte de la esperada final de MasterChef, que cuenta con Wanda Nara en la conducción, junto a Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui como los integrantes del jurado.

Luego de un clip que repasó brevemente algunos de los momentos más emblemáticos de la presente edición, poco después de las 22:30 la conductora le dio la bienvenida al público, y a los especialistas. Al momento de hacer un balance, Martitegui tomó la palabra y expresó: “Empezaron tantos, fuimos recorriendo el camino con ellos, y hoy tener a Estefy y a Rodolfo es muy emocionante”.

El primero en ingresar al estudio fue Rodolfo Vera Calderón, que con una gran sonrisa saludó a Wanda y a los jurados. “Me imaginaba la final” aseguró el chef, y agregó: “No sé cuánto quedaba en mi memoria lo que yo estudiaba, pero me daba seguridad. Y mi abuela decía que el conocimiento no ocupa lugar. Para hoy practiqué mucho, fui a sabores seguros, cosas que me gusta mucho cocinar”. A continuación llegó la otra finalista, Estefanía Herlein, muy contenta con el camino recorrido, y ella comentó: “Mi vuelta luego de la eliminación, me hizo refinar un poco la estrategia, cómo quería cocinar, sin tantos miedos y más segura. Para esta noche practiqué, me quedé hasta la una de la mañana en la cocina sola”.

En ese momento, los jurados fueron los encargados de pronunciar algunas palabras, y Betular exclamó: “Sabemos que disfrutaron mucho de toda la competencia y estudiaron, que es la base para progresar, y hoy son los finalistas de este gran programa, pero solo uno se convertirá en ganador o ganadora de esta temporada”. A continuación, Donato comentó: “Ustedes son los mejores finalistas que tuvimos, pero ahora llegó el momento de darlo todo”, mientras que Martitegui concluyó: “Hoy termina un camino que sin dudas fue muy largo, muy intenso, muy difícil, pero si los dos están acá es porque se ganaron ese lugar, disfrútenlo y a cocinar”.

Dicho eso, Wanda les dijo a Rodolfo y a Estefanía que no iban a estar solos, y de ese modo le dio la bienvenida a todos los ex participantes de la edición, y luego los familiares y amigos de ambos finalistas. Y con todo listo, la conductora invitó a los chefs a ubicarse en sus respetivas islas, para escuchar la última consigna. En ese punto, Germán Martitegui les indicó: “Como ya sabemos, hace un tiempo que vienen trabajando en un menú de tres pasos con su estilo y su impronta, ese es el desafió de esta noche, preparar ese menú a la perfección”. Por su parte, Donato apuntó: “Hoy no van a entregar un solo plato, hoy son tres. Obviamente le vamos a dar más tiempo a esta gran final, ustedes van a tener a disposición noventa minutos para cocinar”, y Betular culminó: “Van a tener tres minutos para ir al mercado. Pero les doy una buena noticia, después de que vuelvan de esos tres minutos, el mercado va a quedar abierto hasta el final de la competencia”.

Al momento de explicar en qué iban a consistir sus menús, Estefanía contó: “De entrada unos camarones servidos en hojas de endivia, un salmón blanco marinado con lima, con puré de arvejas y palta, y de postre un Key lime pie”.

Por su parte, Rodolfo detalló: “Pensé un menú con tintes mexicanos. De primer plato una sopa fría de palta, después unos chiles en nogada, que es una receta de mi bisabuela Jesusa, y por último unas tartaletitas con dulce de cajeta, aunque sé que en este país es una palabra de gusto no elevado”.

Finalmente pasó el tiempo establecido, y los finalistas levantaron las manos, a la espera del veredicto de los especialistas, que se sabrá durante la noche del lunes.

LA NACION

