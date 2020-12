La furia de Verónica Ojeda, luego de recibir una carta documento a nombre de su hijo, Dieguito Fernando Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 11:49

Un hecho insólito ocurrió en la casa de Verónica Ojeda en Ezeiza: en la tarde de ayer, le llegó una carta documento a Dieguito Fernando, de 7 años, desde el estudio de Matías Morla. Casi sin poder creer la situación, Mario Baudry -pareja de Ojeda y representante legal del hijo menor de Diego Maradona-habló del hecho y explicó que la notificación es para que el menor siga el juicio contra Claudia Villafañe.

"La carta documento la recibió ayer Verónica. Alrededor de las 6 de la tarde, llegó el cartero y pidió por Dieguito Fernando. Sale Verónica y le dice que no podía salir porque era un nene. El cartero le informa que las cartas documentos son personales y ella le dice que tiene 7 años y le muestra a Dieguito. El cartero no lo podía creer, decía que en toda su carrera es la primera vez que le pasa de notificar a un nene. Es más, la firmó Verónica porque Dieguito no sabe lo que es una carta documento y mucho menos firmar una cosa de esas. Esto no tiene valor jurídico. En 30 años de profesión nunca vi algo igual", confesó el abogado del menor a través de un audio de WhatsApp, en Nosotros a la mañana.

Sin embargo, minutos después el novio de Ojeda charló con Los ángeles de la mañana y dio más detalles al respecto. Tras aclarar que la carta documento fue enviada desde el estudio de Matías Morla -amigo y apoderado de Diego Maradona-, explicó los motivos de la misma. "Es una notificación inválida que no tiene efecto jurídico. Morla tendría que haber presentado un escrito en la sucesión de Diego. La carta hace alusión a los juicios contra Claudia Villafañe; la intención de él es que Dieguito siga el reclamo contra Claudia Villafañe. Está firmada por Yamil Castro, el socio de Morla", reveló.

"Nosotros nos estamos presentando en todos los procesos, es una carta innecesaria. Cuando le pregunte a Mauricio D'Alessandro (representante legal de Matías Morla), no tenía idea de lo que le estaba hablando", agregó sorprendido por el accionar de su colega. Y enseguida, contó cómo era la relación de Ojeda con el letrado. "Verónica tenía buena relación con Morla, pero ayer cuando recibió esto sintió tristeza".

Mientras aclaró que a Gianinna y a Jana Maradona también les llegó una notificación, Baudry advirtió que no sabe si el contenido es el mismo. "Sería ridículo que a Dalma y a Gianinna les llegue lo mismo para que sigan el juicio contra su madre. Eso lo tienen que hacer en la sucesión para preservar los bienes de Diego, pero es el administrador quien tiene que iniciarlo. Con un solo heredero que quiera seguir el juicio, se inicia", concluyó.

La furia de Ojeda

A través de su cuenta de Instagram, Ojeda hizo referencia a la carta documento que recibió en nombre de su hijo con un fuerte descargo. "En la tarde de ayer, vino el cartero a traer una carta documento, y pide por Diego Fernando, para que le firme la recepción, tamaña sorpresa se llevó cuando vio que el destinatario tenía 7 años. ¿Tendré que ponerme a Dieguito a upa y llevarlo a mesa de entradas del Juzgado? ¿En el juzgado el juez me atenderá? ¿O mandará a algún abogado de nuevo a la facultad?", se preguntó con ironía.

"La verdad más allá de la sorpresa de nunca haber visto una cosa así, me causa indignación, Dieguito, por su corta edad, no sabe lo que es una carta documento; él solo quiere jugar, crecer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos, y recordar a su papá tan solo como lo que es: un simple papá. Pongan más criterio muchachos; nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro, porque no los voy a dejar. Déjenlo crecer en paz, que tenga una vida plena. Sean parte de la solución y no del problema. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito, seguramente eso quería su papá", finalizó.

Conforme a los criterios de Más información