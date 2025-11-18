Dieguito Maradona pidió Justicia por su padre tras la destitución de la jueza Makintach

Este martes se conoció la confirmación de la destitución de Julieta Makintach como jueza del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro por su participación en la producción del documental Justicia Divina, que revelaba detalles sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

A la salida, “Dieguito” Fernando —hijo del futbolista y Verónica Ojeda— habló por primera vez y pidió Justicia.

“Solamente quiero que... Dieguito quiere decir unas palabras”, adelantó Ojeda a los medios que los esperaban a la salida del tribunal. “Justicia por papá”, dijo entonces el niño de 12 años. “Justicia por el padre. Listo, ya está”, cerró ella, y pidió permiso para que los dejaran retirarse.

"Justicia por papá": Diego Fernando Maradona, tras la destitución a la jueza Makintach

Por otro lado, Mario Baudry, abogado de Ojeda, también habló tras el veredicto. “Me parece lo correcto... Es lo que había que hacer. El tribunal actuó correctamente, fue por unanimidad, no hubo ninguna disidencia. La única que cree que hizo todo bien fue Makintach. Ahora la Justicia penal tiene manos libres y puede seguir investigando", afirmó.

Verónica Ojeda con su hijo y su abogado

“Creo que cometió muchos delitos: incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, delitos que un juez no debería cometer. Esta mujer no tiene conciencia, todos vimos que hace las cosas mal. Hoy no vino porque no se anima al escarnio popular de lo que hizo, pero la política y la Justicia se pusieron los pantalones largos e hicieron lo que tenían que hacer”, consideró.

Y marcó: “¿Podría ir presa? Dependerá de los fiscales que van a detenerla. Hoy tendríamos que estar hablando de los homicidas de Diego y su pena y estamos hablando de una de las juezas".

La destitución de Makintach

El juicio de este martes. Nacho Amiconi

El juzgado resolvió por unanimidad el veredicto a partir de la participación de Makintach en el debate por un juicio que, finalmente, fue declarado nulo y del que la cuestionada magistrada formaba parte. Makintach no estuvo presente para escuchar el veredicto. Sí estuvieron dos de sus abogados, Darío Saldaño y Juan Martín Cerolini.

Makintach, de 48 años, no solo fue destituida, también fue inhabilitada “para ocupar en adelante otro cargo judicial”. Además, se le impusieron las costas del proceso.

El jurado estuvo integrado por los legisladores bonaerenses Ariel Martínez Bordaisco, Sergio Vargas, Guillermo Castello, Abigail Gómez y Maite Milagros Alvado y por los abogados Fabián González, Pablo Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco y María Victoria Lorences.