Matilda Blanco trató de misógino a Flavio Mendoza y luego se disculpó

Matilda Blanco acusó de "misognia" a Flavio Mendoza Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019 • 11:39

Para la audiencia del Super Bailando 2019 de ShowMatch los cruces picantes entre los miembros del jurado y sus bailarines no son novedad, pero esta vez los intercambios parecieron fuera del guión y se salieron de cauce.

Sucedió durante el último envío del programa de El Trece, cuando Marcelo Tinelli le preguntó a la participante y crítica de modas Matilda Blanco si en el programa anterior había sentido "una venganza del jurado", recordándole las devoluciones lapidarias que le propinaron Florencia Peña y Flavio Mendoza, luego de que la jefa del taller de "Corte y Confección" los criticara por su forma de vestir.

Ante la pregunta del conductor, Matilda fue terminante y apuntó directamente contra Flavio Mendoza. "Del jurado en general, pero mucho más del señor misoginia", disparó. Mendoza acusó recibo, esbozó una sonrisa forzada que ocultaba su enojo, le pidió a Tinelli de manera muy seria: "Tampoco tenés que permitir que digan esas palabras, Marcelo".

"Ya está, ya está, no está bueno. Pensé que tenían buena onda entre ustedes", cortó Tinelli y mostró el puntaje secreto que eximió a Matilda del duelo de eliminación.

Matilda luego se arrepintió y pidió salir al aire para pedirle disculpas a Mendoza. "Yo no soy así. No quise decir cosas feas, sé que no estuve bien", se lamentó.

El artista entrerriano y papá de Dionisio aceptó las disculpas con altura y solo atinó a decir: "Está bien, muchas veces decimos cosas que no tenemos que decir".