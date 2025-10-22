Marcelo Tinelli sorprendió al recordar su cita con Pamela Anderson: “Me pareció un plomo”

En 2011, cuando visitó el país, Pamela Anderson generó una verdadera revolución. En ese momento “Bailando por un sueño” era un éxito arrollador y la estrella estadounidense era una de las figuras internacionales invitadas a participar del famoso certamen de baile. Según lo que se vio en pantalla, todos -incluso Marcelo Tinelli- cayeron rendidos ante su belleza y su simpatía. Sin embargo, hoy, 14 años después, el conductor se sinceró sobre la verdadera impresión que le causó la estrella de Baywatch.

“Primero, quiero agradecerle a Pamela Anderson que me dio el alfajor”, arrancó su flashback Tinelli en Estamos de paso, el programa de streaming que anima en Carnaval junto a Carla Conte y Federico Bal. “Yo me acuerdo que estuvo en el ‘Bailando por un sueño’, me acuerdo que fuimos a tomar algo a la calle Uriarte”, agregó el conductor y dejó en evidencia que la relación trascendió fugazmente la pantalla.

Solo Marcelo Tinelli puede rechazar a Pamela Anderson😮‍💨 pic.twitter.com/CUQOWTyN66 — Carnaval Stream (@CarnavalStream) October 22, 2025

“Yo le doy a Pamela. Ahora, antes”, intervino entonces Carla Conte, obnubilada por la belleza de la estrella canadiense. En ese momento Tinelli no solo se diferenció de su compañera sino que, además, dio más detalles de aquel encuentro. “Yo también le hubiera dado en su momento, pero me pareció un moplo”, disparó.

“A esta le corto el rostro. ¿Quién se cree que es? ¿Pamela Anderson?”, siguió con un tono más jocoso. Conte aprovechó para señalar que la actriz hoy “se sacó todo y no usa maquillaje”. “Está bella, bella”, aseguró.

Una visita que quedó en el recuerdo

Pamela Anderson pisó suelo argentino el 24 de mayo del 2011. Aplicada y responsable, luego de hacer el check-in en el hotel Four Seasons se dirigió a Ideas del Sur, donde en el estudio central repasó su coreografía y esperó con paciencia su turno de grabar. Anderson vino con su bailarín, con quien ya había participado de la versión estadounidense del certamen, Dancing With The Stars.

Frente a las cámaras, según repasaron las crónicas de la época, Anderson coqueteó con Tinelli. El primer baile de la protagonista de La última gran actuación, un pop latino, le alcanzó para pasar a la siguiente etapa. Esa noche, luego de ser recibida por el conductor, agradeció la invitación y manifestó sus ganas de empezar a bailar: “Vi algunos videos antes de venir y me pareció muy entretenido. Incluso más que el norteamericano. Me encanta éste país, ya he venido varias veces”, dijo, y aclaró que ya no estaba casada.

El paso de Anderson por el Bailando rindió en términos de rating; sin embargo, por motivos laborales, la rubia abandonó el certamen luego de algunas galas.

La conmovedora razón por la que Pamela Anderson dejó de maquillarse

Anderson asiste a las galas sin maquillaje Kirsty Wigglesworth - AP

Pamela Anderson sorprendió a sus seguidores en el 2023 tras aparecer en eventos de moda con su rostro completamente al natural. La figura de los años 90, quien se ha sometido a varias intervenciones estéticas en el pasado, apareció en la Semana de la Moda de París ese año completamente al natural, y cuando fue consultada por su aspecto fresco y sin maquillaje, la ex de Tommy Lee, baterista de Mötley Crüe, explicó que su decisión tenía que ver con una vivencia muy personal.

En una charla con la revista Elle, Anderson explicó que tras el fallecimiento de su maquilladora de confianza a causa de un cáncer de mama, había adoptado esa estética minimalista, es decir, la ausencia de maquillaje. “Ella era la mejor. Y desde entonces sentí que, sin Alexis, era mejor para mí no usar maquillaje”, declaró a la publicación. Se sinceró al decir que con esta acción estaba siendo un tanto rebelde, lo cual la hacía sentir bien consigo misma.

“Para mí es liberador, divertido y un poco rebelde también. Porque me di cuenta de que había toda esa gente haciendo grandes looks de maquillaje, y es propio de mí ir contra la corriente y hacer lo contrario de lo que todos hacen”, contó a la entrevista.