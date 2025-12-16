Fue querido por todos, marcó una era y ahora que se retiró brilla en el Bailando italiano

El día después del retiro para los deportistas de alto rendimiento suele ser muy difícil por tener que abandonar la exigencia y el entretenimiento que encuentran en su profesión. Sin embargo, para Fabio Fognini, el destacado tenista italiano recordado por ser campeón en el ATP de Buenos Aires, no fue así. El exjugador de 38 años anunció este año su retiro y comenzó una prolífica carrera como bailarín en el certamen Bailando con las estrellas (RAI) en Italia, donde llegó a la final y sorprendió a toda la audiencia por su facilidad para el baile.

En su última presentación en el programa, Fognini dejó a todo el público boquiabierto con una gran actuación al ritmo de un tema de Michael Jackson. El deportista demostró una gran prestancia para imitar los difíciles pasos del rey del pop, por lo que mereció un alto puntaje por parte del jurado y llegó a la instancia final del concurso.

Fognini sorprendió al mundo con su habilidad para el baile (Foto: @fabiofogna)

“¡Sí, a la final! Este camino está llegando a su fin y, si miro hacia atrás, nunca hubiera pensado que llegaría tan lejos, ni que me divertiría tanto. Si estoy aquí, es gracias a Giada y a todos ustedes que me apoyaron: les debo este logro. Ahora, la cabeza puesta en el sábado. No será fácil, pero les prometo que lo daremos todo", expresó el italiano en sus redes sociales.

Una marca en las canchas de tenis

Antes de brillar en las pistas junto a otras celebridades, Fognini dejó un legado tenístico que vale la pena recordar. Se retiró del tenis profesional en julio de este año, a los 38 años, tras una carrera marcada por lesiones y varios trofeos en su haber.

Su despedida ocurrió en la primera ronda de Wimbledon 2025 contra Carlos Alcaraz, en el Court Central, donde perdió en cinco sets (7-5, 6-7(5), 7-5, 2-6, 6-1) después de más de cuatro horas y media de juego. Fognini jugó en un gran nivel y llevó al campeón defensor al límite. Eso le valió una ovación del público por su talento y entrega.

Fabio jugó su último partido en Wimbledon de este año (Foto: @wimbledon)

El tenista italiano logró 9 títulos ATP en singles y 4 en dobles.​ Su mayor logro fue el Masters 1000 de Montecarlo en 2019, donde derrotó a Rafael Nadal en semis y a Dušan Lajović en la final.

Ganó su primer ATP 500 en 2013 en Buenos Aires y dejó una gran imagen en Argentina, ya que el público le retribuyó el cariño cada vez que el deportista pisaba la cancha. En ese mismo año, obtuvo torneos como Stuttgart y Hamburgo, que lo posicionaron como uno de los mejores jugadores de polvo de ladrillo de la época.

Fognini logró su título más importante en Montecarlo AP

Alcanzó el puesto 9 del ranking mundial en 2019 y el 7 en dobles en 2015. Superó las 400 victorias ATP y se convirtió en el italiano con más triunfos en el circuito.​ En las canchas de arcilla logró triunfos memorables ante figuras como Andy Murray y Novak Djokovic. Logró premios superiores a 19 millones de dólares en su carrera antes de su retiro este año.

Fognini dejó el tenis y se destaca como bailarín

Fognini demostró que a pesar del duelo que significa abandonar el deporte al que dedicó sus días, hay vida después del retiro. El italiano está feliz y se destaca como bailarín en la televisión italiana, en un rubro que pocos imaginaron para su futuro. Está a un paso de volver a hacer historia, esta vez no en una cancha de tenis sino en una pista de baile.