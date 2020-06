Mercedes Ninci, lapidaria con el trabajo de Yanina Latorre: "Ella hace stand up"

La periodista opinó de la panelista en Bendita. Fuente: Archivo

Desde que su condición de panelista comenzó a eclipsar su figura como movilera, Mercedes Ninci se ha soltado. La periodista nacida en Córdoba, y con larga trayectoria en el ámbito político, policial y judicial, de a poco empezó a demostrar su conocimiento en análisis de espectáculos; y más específicamente, en escándalos televisados

El viernes, Bendita había tomado el tema del rumor que acerca a Morena Rial al panel de Los ángeles de la mañana. Se sabe que a lo largo de los años, entre Jorge Rial y Ángel de Brito se ha producido más de un cortocircuito, por lo que muchos entendieron el interés del segundo por sumar a More a su programa de eltrece , como una "mojada de oreja" al conductor de Intrusos.

Terminado el informe y abierto el debate, Ninci enseguida pidió la palabra para revelar lo que había investigado al respecto: "Hay como dos vertientes. Ángel la quiere probar, como se hace siempre, que se prueba a un panelista para ver si mide . Él la conoce de chiquita, tiene buena onda con ella, estuvieron juntos en el Bailando y le tiene mucho cariño".

Con el visto bueno del conductor del ciclo matutino, casi que ya no habría más que decir, pero Mercedes se dispuso a ir más allá, incluso contraponiéndose a lo que acababa de decir: "Pero la información que yo tengo es que la productora del programa, Mandarina, no lo ha evaluado. Primero porque, por una cuestión de protocolo, trabajan nada más que cuatro panelistas. Y todas las que están tienen doble función: Karina (Iavícoli) es productora, (Andrea) Taboada es locutora y productora como (Mariana) Brey, y además son históricas. No las van sacar".

Uno, mas uno, mas uno, siempre da tres. Faltaba una, y considerando que Lourdes Sánchez ya no es más parte del programa, el nombre faltante era el de Yanina Latorre. ¿Hace ella también una doble función?, para Mercedes Ninci no: "Yanina es la que hace el stand up". Ni panelista, ni productora, ni influencer, ni figura mediática, para la periodista su colega está para otra cosa bastante más alejada que cualquiera de estas funciones. Sus compañeros dejaron pasar el comentario pero la pregunta es si Latorre decidirá hacer lo mismo o contestarle.