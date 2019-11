Mirtha Legrand y la pregunta del millón: ¿Hará temporada en Mar del Plata?

Mirtha Legrand se refirió a lo que sucederá con sus ciclos durante la temporada de verano Fuente: Archivo

8 de noviembre de 2019 • 16:30

En los últimos meses se empezó a especular sobre la no continuidad de los almuerzos y cenas de Mirtha Legrand durante el verano. Según algunas versiones, la tradicional temporada desde Mar del Plata se vería interrumpida en 2020 por falta de presupuesto. Sin embargo, la diva aseguró que aún no hay nada definido y que la semana que viene se junta con los directivos de eltrece para definir la situación.

"Estoy muy bien, muy contenta, muy feliz", le contó la "Chiqui" al cronista de Intrusos, durante una gala a la que acudió como invitada. En cuanto a su futuro laboral para el próximo año, la conductora advirtió: "La semana que viene lo decido, hablo con [Adrián] Suar y con Pablito Codevilla. Me gustaría hacer solo un mes, enero, y los dos días, sábado y domingo. Ya me acostumbré, es lindo, me da felicidad y a la gente también le gusta", expresó, dejando en claro que sus ganas de trabajar este verano siguen intactas.

Luego, opinó sobre el conflicto que mantiene Diego Maradona con su exesposa, Claudia Villafañe. Si bien no quiso meterse de lleno en la polémica, la conductora dio su punto de vista: "Es lamentable, me da pena por los dos porque no la deben estar pasando muy bien".

En cuanto a la posibilidad de que el exfutbolista desherede a sus dos hijas mayores, Dalma y Gianinna, la diva de los almuerzos expresó su desconcierto: "Él adoraba a sus hijas. No entendemos qué es lo que pasa. Me genera sorpresa porque era un hombre que expresaba su amor por sus hijas y ahora parece que la cosa no está muy bien, no están en muy buenas relaciones. Es muy fluctuante, pienso que es una familia que la pasa mal".