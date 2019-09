Mirtha Legrand reveló en vivo si volverá o no a los almuerzos diarios en el 2020

Mirtha Legrand recibió la oferta de volver a los almuerzos diarios

La noche de Mirtha Legrand del sábado transcurría con normalidad, hasta que la propia conductora arrojó la noticia más importante poco antes de cerrar la emisión. Luego de volver de una pausa, y mientras conversaba con sus invitados, el diálogo comenzó a girar sobre la edad y algunos proyectos para el futuro. En ese momento, muy misteriosa, Legrand comentó que había recibido una propuesta que aún estaba pensando.

Nancy Pazos, Karina Jelinek y Marcelo Polino, que estaban en la mesa, le preguntaron de qué se trataba. Mirtha dio muy pocas vueltas y dijo que la propuesta en sí iba a demandarle un esfuerzo demasiado grande y que por ese motivo no sabía qué responder. Los roles se invirtieron, y la entrevistadora pasó a ser la entrevistada.

Lo primero que hizo Polino fue preguntarle: "¿Se repite la temporada de verano?", a lo que Legrand se mostró dubitativa y respondió: "Creo que económicamente no se puede. Es carísimo. Hace más de un año que no descanso, y quería descansar un poco en el verano". Polino insistió en preguntarle si eso estaba confirmado, y ella levemente asintió.

Ante la sorpresa de sus invitados por la posibilidad de un verano sin el ciclo desde Mar del Plata, Mirtha agregó: "El canal me ofreció una cosa fantástica, pero no lo voy a hacer, es mucho esfuerzo. Es televisión diaria. Me encanta lo que hago los sábados y domingos". Una vez más, Polino le preguntó si sería el almuerzo, y Nancy le consultó si sería solo durante el verano, y la Chiqui dijo: "No, durante todo el año. Sería después del noticiero a las 14:30. Vinieron a mi casa Adrián Suar, Pablito Codevila y Nacho Viale. Quedé en contestarles y ahora les estoy contestando".

La conductora consideró que lo del verano es "imposible de reveer", aunque quizá haga televisión desde Buenos Aires, pero no todos los días, y expresó: "Lo consulté con mi médico, porque es lo que corresponde, y me dijo: "No, mucho trabajo". Les tenía que contestar, y ya les contesté. Para mí hacer Mar del Plata era un deleite, pero creo que los costos no dan. También los canales pasan sus terribles momentos".

Sin embargo, y más allá de todo, Mirtha reconoció: "En este momento digo que no, pero yo soy muy cambiante. Yo voy a organizar mi vida, voy a ver. Eso es para los que decían: 'Mirtha se va, no quiere hacer más televisión'. Eso no es cierto, me encanta hacer televisión. Gracias a Dios no tengo necesidad de hacerlo, pero lo hago con tanto placer. Te mantiene joven trabajar".