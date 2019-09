La conductora se disculpó por llamar "fracasado" al mandatario Crédito: Instagram Mirtha Legrand

Anoche, la conductora Mirtha Legrand definió al presidente Mauricio Macri como "un triunfador que ahora se ha transformado en un fracasado". Las palabras las emitió en en su ciclo nocturno, La noche de Mirtha, donde analizó nuevamente el resultado de las PASO y la gestión de Cambiemos, ahora Juntos por el cambio.

Si bien la conductora siempre se manifestó a favor del oficialismo, viene siendo dura en su discurso en los últimos meses, e incluso anoche también aseguró que invitaría al candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, a pesar de que hace unas semanas había dicho lo contrario. "Soy un panqueque", bromeó Legrand.

En mayo, "La Chiqui" había declarado sentirse "estafada" por el Gobierno. "Hemos llegado a un estado lamentable y yo me siento como estafada. Yo hice mucho para que este Gobierno ganara y me han decepcionado muchísimo, a mí y a mucha gente. Es una lástima. Han tirado por la borda una oportunidad maravillosa que habían tenido. Hemos llegado a un estado lamentable y yo me siento como estafada", expresó, con conciencia del revuelo mediático que generan sus dichos. "Por ahí me critican porque yo digo lo que pienso, pero pago mis impuestos, escrupulosamente. Pago fortunas en impuestos. ¡Fortunas! Y quiero saber qué se hace con ellos", manifestaba.

Las disculpas

Este mediodía, Mirtha abrió Almorzando con un pedido de disculpas por sus dichos sobre el presidente. "Lo que dije no se va a volver a repetir. Yo hago televisión en vivo y a veces se van las cosas, vienen los pensamientos a la cabeza y uno los larga (...) estuve mal, me arrepentí tanto...", explicó.

"Hay que cuidarse. La televisión es muy peligrosa y hay que estar muy atentos, y pedir perdón. No voy a repetir la palabra porque no quiero hacerlo. Pero me han dado con todo, por todos lados, así que mil perdones", añadió.

"Tuve un exabrupto con mis palabras para el presidente Mauricio Macri. Mil perdones. No se volverá a repetir. Pido humildemente disculpas. Yo sigo apoyando a Cambiemos", subrayó la conductora.