Mirtha Legrand: "A Alberto Fernández no lo voy a tener en mi mesa"

La conductora aseguró que no invitará al candidato a presidente porque no coincide con sus ideas políticas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2019 • 23:42

En un año electoral, donde la situación política del país está más caliente que nunca, hablar sobre las elecciones es casi inevitable. Durante una nueva emisión de su programa, Mirtha Legrand volvió a debatir sobre cómo está el país y, fiel a su estilo, dio su opinión sin tapujos. "A Alberto Fernández no lo voy a tener porque habló muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno", dijo. Y añadió que tampoco sabe si invitará a Mauricio Macri

"Me llamó la atención que Cristina Kirchner dijo que los derechos son importantes pero con presupuesto, que hay que financiarlos. Está dando una señal al mercado, pero es algo que ella no hizo porque todo el sistema de protección social y muchos sistemas de derechos del cristinismo estuvieron con tarifas planchadas, con dólar planchado, con ingresos que fueron por arriba de la inflación y, obviamente, con una situación que terminó siendo explosiva", expresó el periodista de LA NACION Francisco Jueguen mientras analizaba el último discurso que la expresidenta dio en Mar del Plata.

En ese contexto, la conductora de La noche de Mirtha manifestó su opinión, e hizo alusión a un factor que la tiene consternada. "Los kirchneristas no reconocen nada de todo eso", dijo seriamente. "Yo no creí vivir para ver que sean candidatos personajes que están en la cárcel. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo".

Minutos más tarde, Fabián Doman quiso saber si la diva iba a invitar a su mesa a Mauricio Macri y a Alberto Fernández , los precandidatos a presidente. "No sé, no sé... ¿por qué lo preguntas?", quiso saber Legrand. "Porque me llama la atención que no los tuviste y son reportajes que uno espera", le respondió Doman.

"A Alberto Fernández no lo voy a tener porque habló muy mal de este gobierno y yo estoy a favor de este gobierno", contestó Mirtha. Sin embargo, sorprendió al agregar que tampoco tiene intención de invitar a Macri. "No sé, no me pongas en ese apuro porque no lo sé. Tampoco se me ocurrió invitarlo".

Recordando la entrevista que le hizo en la quinta de Olivos, la diva señaló que no tiene problema en decirle lo que piensa al mandatario, pero aclaró que, a pesar de que lo apoya, no está en contacto permanente con él. "Yo tengo una buena relación, pero no nos hablamos todo el tiempo".