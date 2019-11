Mónica Gutiérrez habló sobre su salida del noticiero de América, de su pelea con Jorge Rial y de sus planes a futuro Crédito: Instagram

Sorpresivamente, y luego de estar al frente del noticiero durante 22 años, Mónica Gutiérrez dio un paso al costado y se fue sin despedirse de la pantalla de América. El anuncio lo hizo primero con un mensaje en Twitter, que despertó todo tipo de suspicacias, y luego fue ella misma quien salió a aclarar los motivos detrás de su decisión.

"Todas las cosas que empiezan, terminan. Hay que saber irse a tiempo de algunos lugares. Tengo una mecha larga, aunque tuve muchos cortes en mi vida, de todo tipo", arrancó la periodista, en diálogo con Los ángeles de la mañana.

Mucho se especula con que esa decisión tiene que ver con cuestiones políticas. Sin embargo, la periodista volvió a desestimarlo. "Esta es una decisión personal, no me echaron y no tiene nada que ver con el momento político", aseguró. "Los periodistas estamos en problemas porque los primeros en caer en 'la grieta' somos los que estamos en un medio de comunicación", siguió.

"Esta era una decisión tomada. La idea era terminar en diciembre pero no quería irme con el cambio de gobierno, porque crea suspicacias. Desde mis 19 años he trabajado en televisión de manera ininterrumpida y de lunes a viernes. Recuerdo que en el asalto al cuartel de La Tablada en el '89, hubo un corte de energía eléctrica y los canales tenían reducida su transmisión. Ese día estuve yo sola, unas doce horas al aire", rememoró la periodista.

"Hay que tomarse un tiempo en la vida para pensar en lo que uno tiene y ha tenido. Y este es el momento para cortar, para pensar en la vida desde afuera. Porque, además, los formatos están cambiando mucho. Los contenidos tienen que estar pensados para nuevas plataformas. Todo esto confluyó. No tiene nada que ver con la política. Sáquenme de ahí porque nunca tuve un sponsor, ni un padrino político, ni de ningún tipo. Hay mucha confusión con eso", explicó luego.

Gutiérrez recordó cuando, en 1989, antes de que Carlos Menem asumiera la presidencia, ella estaba en el noticiero de la TV Pública con Carlos Campolongo. "Decíamos que el Turco nos iba a 'bancar', y nos mandaron a ser cronistas cuando hacía rato que éramos conductores. Nos pasamos el sábado llorando. En ese momento me fui a casa con lo puesto. Los radicales eran muy austeros a la hora de pagar a los trabajadores de la TV Pública. Podría haberla peleado, buscando a algún dirigente político pero no lo necesito, no lo quiero. Y si me quieren, que me vuelvan a llamar. Y me volvieron a llamar, y renuncié y me fui sin un mango. Pero volví a entrar", resumió.

"Es un oficio que está lleno de cosas maravillosas. Tengo mucha gratitud a América en estos 22 años. Tuve compañeros enormes como Néstor Ibarra, Enrique Llamas de Madariaga y el propio Guillermo Andino", destacó.

También explicó que no se pudo despedir en pantalla"por una torpeza de los abogados y una cuestión de desconfianza", y por eso se limitó a un mensaje en las redes sociales. "A lo mejor pensaron que podía hacer algún reclamo. Les dio miedo tener que pagar algo. Que alguien se vaya como entró, genera desconfianza. Yo estaba de vacaciones en Israel y Jordania y estaba decidido que a la vuelta me iba. Lo comuniqué y enseguida me mandaron una carta documento. Estaba muy sensible. Me despido por la calle todos los días. No me engancho con el pasado, sino con lo que tengo hacia adelante", aseveró Gutiérrez.

¿Tiene proyectos para volver a trabajar? "Me convocación de otros medios, para mi sorpresa. Tomé esta decisión para descansar, tengo deudas conmigo misma de viajes que quiero hacer. No he tenido tiempo para pensar qué voy a hacer, pero está claro que soy una mina de las noticias", sentenció.

Finalmente, Gutiérrez fue consultada por el origen del fuerte cruce que mantuvo Jorge Rial en las redes sociales, en noviembre de 2018. "No lo sé. Me clavaron una 'campañita' de estas que arman en los búnker de la grieta. Cubrí muchas veces inundaciones. Y una fue en Luján, antes de que Mauricio Macri le ganara a Daniel Scioli en las anteriores elecciones presidenciales. No fue para joderlo a Scioli, que le fue como le fue porque el pueblo argentino decidió eso", relató. "Después me acusaron de no cubrir las inundaciones de la gestión de Macri. Y Jorge replicó eso en sus redes sociales. Y eso no se hace. Pero igual no tengo ganas de polemizar. No había ningún cruce antes, pero probablemente no haya piel. Y no me cargo a mis compañeros, y mucho menos con los que comparto pantalla", concluyó, diferenciándose del conductor de Intrusos.

Finalmente, Angel de Brito le preguntó por su exótico corte de pelo, que ya es un sello personal. "Me corta Alberto Sanders. Yo me siento y me dejo. Es una declaración de principios. El pelo corto es desafiante", finalizó.