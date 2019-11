Por qué Mónica Gutiérrez no se despide al aire de América Noticias

Guillermo Andino y Mónica Gutiérrez, las caras del noticiero central de América hasta ahora Crédito: Instagram

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2019 • 16:56

La noticia de la salida de Mónica Gutiérrez del noticiero de América, en donde estaba al frente desde 1997, sorprendió a los televidentes. Si bien la periodista aseguró que ya se lo había informado al canal en mayo último y que se trataba de una decisión netamente personal, ella creyó que su paso al costado se iba a dar a fin de año, pero un traspié administrativo precipitó su partida luego de 22 años al frente del ciclo. "Yo tenía entendido que volvía [tras sus vacaciones] y pensaba quedarme hasta fin de año, pero unas cuestiones administrativas precipitaron todo", comentó ayer la periodista a LA NACION.

Tanto su compañero y conductor del noticiero, Guillermo Andino, como la gerenta de Programación y Contenido del canal, Liliana Parodi, tuvieron ayer una reunión con Gutiérrez y tenían la ilusión -y aseguraban- de que la periodista iba a regresar esta noche para despedirse de su público y compañeros en los últimos minutos del noticiero de las 19.

Gutiérrez confirmó que si bien en un principio pensaba despedirse hoy, esta mañana cambió de opinión y le hizo llegar un mensaje a parte de la gerencia del canal para informarle de su decisión. Ella siente que en este cierre hay algunas desprolijidades del canal con ella y por eso, por ahora, prefiere no exponerse ante cámaras.

"Para despedirme de mis compañeros hago una fiesta, una comida o una peña en mi casa, no necesito ir al programa. Para despedirme de mi audiencia, lo puedo hacer por la calle o por las redes sociales, como hice al anunciar mi salida", expresó la periodista y agregó: "En este momento no me siento en condiciones de exponerme en cámara y necesito tomarme unos meses".

Mientras este ida y vuelta continúa entre la periodista y el canal, su compañero de los últimos quince años, Guillermo Andino, espera ansioso que todo se resuelva y que Gutiérrez pueda tener el cierre que se merece.

El futuro del noticiero

"Yo sigo y seguiré en el canal. Mi contrato termina a fines de 2020. Sé que habrá cambios, tanto de programación como artísticos, pero aún no sé qué pasará", dijo ayer Andino a LA NACION sobre su futuro y el del noticiero que conduce.

Según pudo saber este diario, hay chances de que América discontinúe su noticiero central el año próximo y que su lugar lo ocupe un ciclo de noticias de formato más descontracturado.