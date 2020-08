La pelea de Moria Casán y Laurita Fernández viene de larga data Crédito: El Trece

Este martes por la noche se vivió uno de los momentos más tensos de Cantando 2020, a poco más de una semana de haber comenzado el ciclo de LaFlia por la pantalla de eltrece. De un lado, Laurita Fernández, coconductora del ciclo. Del otro, la jurado Moria Casán.

El problema comenzó cuando terminó de cantar Adabel Guerrero acompañada por Leandro Bassano, y llegó la devolución de los cuatro jurados que integran el reality. Tras las críticas de Nacha Guevara, Karina "La Princesita", Pepito Cibrián y la propia Moria, Adabel se retiró algo enojada del estudio, y entonces Casán quiso hacer un comentario, "tapando" a Fernández, quien intentaba ponerle ritmo al programa y presentar a la nueva pareja: Dan Breitman y Florencia Anca.

"Un minuto, Moria, por favor", le dijo la actriz y bailarina, mientras Moria quería meter sus clásicos "bocadillos". Sin embargo, la interrupción de la coconductora -junto a Angel De Brito- del certamen no cayó bien en la ex Incorrectas, quien sintió que no la dejaban explayarse, por lo cual amenazó con renunciar al programa, dirigiéndose a Laurita y remarcándole que ella es una simple partenaire de De Brito.

Sin dudas, se trató de un momento incómodo entre ambas pero que, si analizamos viejos episodios, tiene un ineludible trasfondo.

*2020: "Laurita es un chiquitaje"

El lunes pasado, cuando debutó el Cantando y se presentó a los jurados, Moria saltó "con los tapones de punta" contra la ex Sugar. "La voy a llamar coconductora. No tengo nada personal con usted, pero Laurita es un chiquitaje, usted está para más [en relación a De Brito]. Y Fernández lo llamo al presidente, así que tampoco".

Laurita se mostró visiblemente sorprendida, pero intentó poner paños fríos. Sin embargo, Moria prosiguió: "Quiero que revises si alguna vez te puse una mala nota. Los que hablan mal de vos son los otros. La mujer del Tirri dijo que 'eras vomitiva'. La gente te dice 'Cuidado con Moria', pero el problema son los otros", disparó, y luego le advirtió que la llamará "Cocon" en el certamen. "Prefiero Laurita", dijo Fernández.

*2018: "Arañita Fernández"

Corría el año 2018 y Laurita Fernández ya no era más una participante del "Bailando" sino integrante del jurado. Ese mismo año había sido elegida para protagonizar Sugar, tras el paso de Griselda Siciliani por la obra, en la que Fernández debutó en diciembre.

Moria, por su parte, se encontraba al frente del ciclo Incorrectas, emitido por la pantalla de América, donde no dejó pasar sus críticas a la bailarina con un juego de palabras. "No llega a Sugar [azúcar], llega a edulcorante", dijo la denominada "lengua karateca". Asimismo, comenzó a llamarla "Arañita Fernández", y le aconsejó que se lavara el cabello porque, según su criterio, en ciertos momentos su aspecto lucía sucio.

Al ser consultada por los apodos que le puso Casán en el programa Los especialistas del show, Laurita por entonces ya quería evadir el conflicto. "No consumo las cosas que dice, no la veo, pero a lo largo del tiempo fue así, yo me voy a llamar a silencio", expresó y, ante la pregunta de si creía que Moria aceptaría trabajar con ella en algún momento, Laura dijo que no sabía. Finalmente, como hemos podido ver, Casán aceptó, aunque... ¿hasta cuándo?

2017: "Ni de blanco me das virginal"

Uno de los episodios más caldeados del "Bailando 2017" fue cuando Laurita, ya de novia con Fede Bal, hizo una coreografía en homenaje al universo Disney con su expareja, con quien había ganado el certamen previamente. Fernández, vestida con un look similar al de Minnie Mouse, escuchó la devolución de Moria, quien estaba en el jurado. Y fue muy dura.

"Son dos baqueteados, y Laurita ni de blanco me da virginal, no me da princesita de Disney", dijo Moria. Si bien Bal intentó defender a la bailarina, Fernández lo frenó y dijo que estaban muy felices juntos, aunque notablemente descolocada por la frase de Casán.

2016: "Estás actuando de manera zorrita"

El origen de todo. Tras haber salido campeones, Laurita y Fede volvieron a la pista del "Bailando" a defender el título. Luego de una de las coreografías de la dupla, Moria se mostró disconforme con el baile, pero apuntó enteramente a Fernández.

"Sacá a la perra que tenés adentro, ya la sacaste porque sos la perra, la zorra que creo que sos. Estás actuando de manera zorrita", le dijo Casán, para luego hacer mención a los rumores de que habría engañado a su expareja, el productor Fede Hoppe, con Fede Bal. Laura se mantuvo controlada y le expresó que ella no tiene que demostrar quién es, y que todo lo que iba a demostrar lo iba a hacer en la pista.