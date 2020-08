A la jurado le importa poco lo que opine el cantante popular. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2020 • 01:05

Primero fueron los televidentes del Cantando 2020, que a su manera destacaron la trayectoria musical de Antonio Ríos, pero condenaron la liviandad con la que se refirió a artistas de incuestionable talento como Nacha Guevara o Pepe Cibrián. Y, ahora, fueron los propios protagonistas quienes tomaron el guante para contestar cada una de sus afirmaciones.

El tema comenzó en una entrevista que el cantante de cumbia dio para el programa salteño Sector Vip, donde pidió que mientras dure la gala de cumbia sacaran del jurado a Nacha y a Pepito porque si no sabían del tema no podían hablar. En la misma entrevista rescató a Karina y ni se acordó de Moria Casán.

Esta última, sin embargo, fue la que estuvo más atenta de los cuatro al tema, y así lo hizo saber en el programa del viernes: "Antonio Ríos dijo que la señora Guevara y el señor Cibrián tienen que desaparecer del jurado porque están ninguneando la cumbia", resumió en su habitual estilo.

Inmediatamente siguió, no dejándole pasar su olvido: "A mí ni me nombró, no me registra y lo bien que hace. Hay que explicarle a este señor Antonio Ríos, que tiene más hijos que Mick Jagger, que acá hay gente que no sabe cantar, es un reality y va todo escalonado".

Fue apenas el comienzo, porque Guevara, que no había leído nada al respecto (o "hizo" que no había leído nada), fue todavía más directa: "Con el debido respeto: ¿A mí qué carajos me importa?".

Causó gracia el comentario, y los restantes aprovecharon para también levantar su voz crítica a las descalificaciones que sintieron hacia el programa, en el caso de Ángel de Brito, desde la ironía: "Nos re importa lo que diga Antonio Ríos."

El único que se mantuvo en silencio fue Pepe Cibrián, o porque no terminó de entender el quid de la cuestión, o porque prefirió echar un manto de piedad. De todos modos, siendo un hombre sin vueltas a la hora de decir lo que piensa, caiga quien caiga, no sería raro que en los próximos días ofrezca otra contundente opinión sobre el tema.