Nicolás Riera recordó su relación con Silvina Escudero: “Los dos cuidamos mucho el vínculo al principio”

A horas del estreno de la tercera temporada de Millennials en Netflix, Nicolás “Tacho” Riera estuvo en el piso de Flor de equipo para jugar al “Cuestionario Intragable”. Fiel a su bajo perfil y algo tímido, el actor recordó su affaire con Silvina Escudero y reveló cuál es su táctica para saber si una relación va a funcionar o no.

Separado desde hace algunos meses, el ex Casi ángeles habló de su intimidad y puso la relación con la panelista de Los Mammones como ejemplo del modo en que suele preservar los detalles de su vida privada. “Mentir no, quizá uno niega un poquito de entrada hasta que se va conociendo. A Silvina no la negué, pero los dos cuidamos el vínculo al principio”, explicó mientras desdramatizaba la polémica que se generó cuando apareció esa imagen íntima en la bañera: “¿Quién no tiene una foto?”.

Con intenciones de defenderlo y sacarlo de esa zona incómoda, Marcelo Polino confesó haber sido testigo de ese romance: “Yo viví muy de cerca la relación con Silvina Escudero y cuando todavía no era muy pública la relación, él la acompañaba a las grabaciones, siempre con un perfil muy bajo y muy buena onda hasta que después no lo pudieron ocultar más”, indicó.

Apasionado por la astrología, la próxima pregunta lo llevó a revelar una técnica que suele emplear cada vez que una mujer le gusta. “¿Jugaste a hacerle la carta astral a alguien del medio?”, preguntó Florencia Peña muy intrigada. Tras pensar durante un rato, Riera contestó: “Lo uso mucho cuando me vinculo con alguien por primera vez. Necesito fecha, hora y lugar de nacimiento, tengo el programa en la computadora, lo cargo ahí y veo si sigo o ‘salí de acá'. Sirve mucho para uno, para ver que persona se está acercando a uno y qué te está trayendo”, remató, entre risas.

LA NACION