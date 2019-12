Olivia, la hija de Mariano Martinez, debutará en la TV junto a su papá

Olivia, la hija de Mariano Martinez, hará su debut televisivo en Separadas Crédito: Instagram

31 de diciembre de 2019 • 18:01

Desde muy chiquita, Olvia Martínez manifestó su deseo de seguir los pasos de su papá, Mariano Martínez, y dedicarse al mundo de la actuación. Con tan solo 10 años, y una vocación bien marcada, la pequeña hará su debut en televisión como parte del elenco de Separadas.

"Es una emoción muy grande que Oli empiece a grabar con nosotros, se une al equipo a partir del 2020 y vamos a compartir muchas escenas, haciendo de padre e hija", le contó Mariano a eltrece durante una entrevista. "Es impresionante la sincronicidad del papel que le toca y de la manera en que se dio. Y también es una emoción, porque desde muy chica dijo que quería ser artista, que quería cantar, bailar, actuar, de hecho hace tres años que va a una escuela y se levanta todos los sábados temprano para ir seis horas y aprender de todo. Es su pasión y compartimos eso. Es algo mágico, realmente".

Cuando Martínez se enteró que iban a realizar un casting para buscar una nena que interprete a su hija en la ficción, inmediatamente lo conversó con su ex y madre de Olivia, Juliana Giambroni. Si bien al principio ambos dudaban, la insistencia de la pequeña hizo que dijeran que sí. "Lo hablamos en familia y decidimos que estaba bueno que lo hiciera, con la chance de trabajar en Polka, y que lo hiciéramos juntos. Finalmente quedó y va a trabajar durante el verano nada más, porque después tiene el colegio en doble turno", aseguró Mariano.

En las escenas que grabarán durante enero, padre e hija vivirán situaciones cotidianas. "Mi personaje tiene que ayudarla con las tareas del colegio y cosas así. Es un padre que por ahí no está tanto, entonces ella le reclama atención. También va a haber situaciones divertidas y escenas para jugar que están muy buenas".

Mientras esperan que llegue el primer día de trabajo, ambos se divierten conversando sobre lo que vendrá. "Ella me pregunta cómo es, cómo hacer. Igual, me acompañó millones de veces a grabar, sea una peli o una tira, o al teatro. Vive desde chiquita todo esto, así que yo dejo que fluya. Sí pasamos las escenas, las charlamos, porque a mí también me apasiona esto, y hablamos porque me parece importante el diálogo para llegar a disfrutarlo".

"No sé si es el comienzo de su carrera de actriz, porque para mí es paso a paso, porque es chica y tiene sus estudios. Pero sí puedo decir que a ella le apasiona hacer esto", aseguró Mariano, quien quiere que durante esta etapa Olivia se concentre en el colegio.

Si bien este es el primer trabajo formal de la pequeña, en el 2017 ya había hecho una participación especial en un spot junto a Griselda Siciliani. Además, en Instagram, tanto su mamá como su papá suelen compartir videos con coreografías que realiza y en donde demuestra también su pasión por el baile.