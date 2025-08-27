La única visita de Christina Aguilera al país: compartió escenario en un shopping de Haedo con Los Sultanes y nunca más volvió

Hay anécdotas en la historia de la música que al oírlas parecen inverosímiles, pero que son muy reales. Aunque muchos no lo crean, en el año 2000 la estrella pop del momento, Christina Aguilera, llegó a la Argentina y en su única visita al país dio un breve show en el shopping Showcenter de Haedo, ubicado en el Oeste del Conurbano bonaerense. Gracias al video de unos fanáticos, la escena quedó registrada, pero permaneció olvidada por muchos años.

En pleno auge de su carrera luego de lanzar en 1999 su primer disco llamado Christina Aguilera, que tenía el hit mundial “Genie in a Bottle”, la cantante estadounidense llegó al país en un fugaz viaje para cantar en un escenario montado en el patio de comidas del conocido centro comercial. Fue una oportunidad única para ver a una de las más grandes figuras de la industria un lugar poco convencional.

El recital que brindó la cantante fue olvidado por todos (Captura: Wow Christina)

La insólita escena, que quedó en la retina de los pocos asistentes al show, ya que no hubo una convocatoria masiva, desprende en la actualidad un aura de nostalgia: el icónico shopping que fue furor en los 2000, quedó casi en desuso en los años posteriores, mientras que la radio que convocó a la artista, la FM Hit, ya no existe más y pasó a llamarse Los 40 Principales desde 2006.

Gracias a un video compartido en la cuenta de YouTube llamada Wow Christina, se recuperó un clip filmado por el programa El Futuro de Chile, que en marzo del 2000 viajó hasta Argentina para registrar la gira y la promoción del primer disco de la artista.

Al principio, se ve como los fanáticos se agolpaban en una de las puertas laterales del Showcenter -ahora llamado Al Oeste- para poder ver a la cantante. “Necesito saber alguna impresión de Christina Aguilera”, le preguntó el cronista al público. “Es una chica supertalentosa”, la describió una chica mientras los demás gritaban en inglés “I love you forever (te amo para siempre)”. “¿Es un fenómeno de masas?“, volvió a indagar el hombre con la cámara en la mano, a lo que todos gritaron ”sí” al unísono.

Las fans de Christina Aguilera en Argentina

En el video se pudo ver a Christina cantar “Genie in a bottle" junto a unos bailarines. La cantante llevaba el pelo bien rubio, una remera negra y el pantalón con el clásico tiro bajo de la época. Lo peculiar del show es que parecía que estaba como dentro de una pecera, ya que un vidrio separaba a la artista de su audiencia.

El show quedó en la memoria de los presentes que pudieron ver de cerca su ídola y marcó un hito en la historia del Showcenter de Haedo. El shopping llegó a convertirse a principios de la década del 2000 en un espacio emblemático que ofrecía cientos de videojuegos, salas de cine, bowling, un amplio patio de comidas y locales de ropa. Sin embargo, con el pasar de los años terminó en la quiebra y perdió su esplendor.

El shopping tuvo su esplendor en el año 2000 y luego fue perdiendo su brillo (Foto: @historia.moron)

Por su parte, FM Hit fue una importante emisora argentina de música pop que transmitió en la frecuencia 105.5 y que tuvo mucha trascendencia a partir de su fundación en 1992. Con una programación musical orientada a los éxitos populares y un equipo de conductoras principalmente mujeres, donde se destacó la presentadora Daisy May Queen, la radio realizó varios conciertos en el shopping. En el marco del mismo festival, en el escenario del shopping pasaron bandas como Los Sultanes, Bersuit Vergarabat, JAF, Almafuerte, Ska-p, Todos Tus Muertos, Los Caballeros de la Quema y Ataque 77, entre otros.

Tras la presentación que Christina dio para los cientos de fanáticos de Haedo, en el video se puede ver que el periodista chileno le realizó una corta entrevista, donde la artista le contó sobre sus proyectos. “Me gustaría saber tu opinión sobre el futuro”, le dijo el presentador y la respuesta de la joven artista que empezaba a consolidarse como una de las figuras más emblemáticas de la música pop de los años 2000 quedó para la historia.

Christina Aguilera brindó una pequeña entrevista en los camarines para contar sus proyectos (Captura: Wow Christina)

“Bueno, en este momento estoy trabajando totalmente en tres discos. Un álbum en español que será grabado por completo en el mes de abril y saldrá a final del otoño. También estoy trabajando en un álbum navideño que será lanzado poco después. Y luego, por supuesto, estoy escribiendo y desarrollando nuevas ideas para colaboraciones para el segundo álbum, la continuación de mi estreno. Así que estoy muy emocionada por todo lo que viene, incluida la preparación de la gira. Así que es divertido”, dijo la vocalista.

El show quedó en la historia de la música en Argentina (Captura: Wow Christina)

Las fotos con Mariano Martínez

Como si fuera poco su concierto en el patio de comida de un shopping, Christina Aguilera también se robó todas las miradas al participar de una producción de fotos junto al actor Mariano Martínez, que también ya veía su carrera en ascenso. En el marco del 3° aniversario de la revista Eres, los responsables de la publicación decidieron juntar a las jóvenes figuras y el resultado quedó para la historia. “Mariano y Christina festejan con Eres”, decía el título de la revista, en la que se veía a la cantante estadounidense sonreír junto al argentino, que luego pasaría a la fama con novelas como Campeones de la vida o Son Amores.

La revista Eres cruzó a la estrella pop con el actor argentino (Foto: @xtinafansAR)

Gracias al club de fans de Christina en Argentina, comenzaron a circular en la red social X y dejaron a todos los usuarios boquiabiertos, ya que pocos recordaban este cruce. De esta manera, se escribió otro de los capítulos más peculiares del mundo del espectáculo local.

La sesión de fotos despertó el furor de los fanáticos (Foto: @xtinafansAR)

La prolífica carrera de Christina Aguilera

El ascenso de Christina Aguilera a la cima de la industria musical a finales de los años 90 no fue casualidad, sino el resultado de una confluencia de talento innato, oportunas apariciones televisivas y un debut musical que sorprendió a todos. Antes de convertirse en una estrella global, fue conocida en su ciudad natal de Pittsburgh como “la niña con la voz de un millón de dólares”, gracias a su participación en concursos de talentos desde muy pequeña.

Su primera gran plataforma a nivel nacional llegó en 1990, cuando fue seleccionada para el programa de televisión de Disney, The Mickey Mouse Club. Allí compartió el escenario con un grupo de jóvenes que, sin saberlo, se convertirían en futuras estrellas mundiales como Britney Spears, Justin Timberlake y Ryan Gosling.

La oportunidad que la catapultaría a la mira de la industria discográfica llegó en 1998, cuando grabó la poderosa balada “Reflection" para la banda sonora de la película animada de Disney, Mulan. Su álbum debut homónimo llegaría poco después, en 1999, el cual fue un éxito rotundo, impulsado por temas como “So Emotional”, “Love For All Seasons” y “Come On Over”, entre otros.

El álbum vendió millones de copias y le valió a Christina el prestigioso Grammy a Mejor Artista Revelación en el año 2000, un galardón que selló su lugar en la historia de la música pop. Luego, la historia es conocida: se transformaría en una de las voces más importantes de la industria, grabaría nueve discos de estudio y ganaría múltiples premios internacionales para instalarse como una de las divas definitivas del pop.