Norberto Oyarbide y Débora Plager protagonizaron un tenso cruce en PH

11 de octubre de 2020 • 03:12

Invitados anoche a una nueva edición de PH Podemos Hablar, ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, el exjuez federal Norberto Oyarbide y la periodista Débora Plager tuvieron un fuerte cruce con reproches mutuos.

En una sección del programa en la que los asistentes pueden hacerse preguntas entre ellos, Plager tomó la palabra primero de forma incisiva: "Usted fue quien sobreseyó, no fue el único magistrado, al matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Años más tarde, usted mismo declaró que lo apretaron o lo agarraron del cogote para que usted tome esa decisión. ¿Quién lo agarró del cogote?".

"Fue una metáfora, porque del cogote no me agarró nadie, pero sí me insultaron y me maltrataron de la peor manera que se puede tratar a una persona: decirle idiota es una caricia, fue de lo más increíble. El personaje ese que yo denuncié, me dijo: 'vos vas y terminás, porque esto debe terminarse en breve. Acá los tiempos se acabaron'", comentó Oyarbide.

Cuando la periodista quiso saber por parte de quién habría recibido presiones, el exjuez respondió: "Si lo vuelvo a nombrar tengo miedo por mi propia seguridad", expresó primero. Sin embargo, inmediatamente aclaró: "Stiuso, que ahora está en graves problemas, en este momento. Jaime Stiuso, él es la persona, pero en ningún momento me mencionó a mí que venía en representación de tal o cual persona, él venía como un poder omnímodo. Yo traté de explicarle a él que no había manera de que el juicio, la razón prevaleciera", respondió.

"¿Usted admite que el sobreseimiento por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner fue bajo presión y no ajustado a derecho?", volvió a preguntar la periodista. "No", dijo Oyarbide.

El exmagistrado fue el encargado de hacer luego una pregunta a Plager, que tampoco se dio en un clima de distensión. "¿Por qué cambió su pensamiento político?. Te conocí en C5N, venías a verme al juzgado ¿Querés que te recuerde en qué causas me venías a ver? Contales vos en qué causas me venías a ver. Mi pregunta puntual es por qué cambiaste de vestimenta", lanzó sin rodeos Oyarbide.

"Yo no he cambiado de vestimenta. Intento trabajar como periodista y tomar la distancia que se puede del poder. En las coberturas periodísticas he ido a ver a muchos jueces. Trato siempre de tener una posición crítica y distante con el poder", respondió Débora.

Sobre el poder y sus efectos había hablado anteriormente el exjuez, tras confesar que, cuando renunció a su cargo, padeció de complicados cuadros de ansiedad. "El poder, como la droga, tiene una tremenda adicción. Atravesé un ataque de pánico muy intenso y caí al llano", manifestó.

