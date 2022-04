Echale la culpa al rating: Desgeneradas, el programa de actrices que duró 20 días pero pasó a la historia gracias a Oyarbide

Programas llevados adelante por un grupo de mujeres, hubo varios en la TV. Dentro de ese “subgénero”, una fórmula muy recurrente y en general efectiva fue la juntar conductoras de diferentes edades, profesiones y hasta ideologías para un ciclo de la tarde .

Desde el exitoso Grandiosas, de Canal 13 a Mujeres en el ATC de los noventa, hasta el fallido Mujeres de El Trece, creado en plena cuarentena, muchos fueron los envíos que apostaron a este formato.

Y no se trata de un fenómeno local, el famoso The View, que supo juntar a la exitosa periodista Barbara Walters con personajes como Whoopi Goldberg en la conducción, acumula 25 temporadas en la pantalla de ABC.

En 2016 la TV local volvió a apostar por este formato: fue en el marco del relanzamiento de Canal 9 y con un programa encabezado por tres mujeres bien diferentes: la experimentada Georgina Barbarossa, su colega, la actriz Victoria Onetto y la debutante en la conducción Lola Morán, que venía de trabajar en Aliados, el exitoso unitario de Cris Morena en Telefe.

Desgeneradas nació así como una apuesta diferente y “renovadora”. Su debut fue el 2 de mayo de 2016 a las 17hs y ya en el arranque del magazine, Georgina se encargó de explicar el por qué del título. “Esta palabra es un invento porque nosotras somos de diferentes generaciones. Ella tiene 20, Lolita, Victoria tiene 40 y yo podría ser la abuela porque tengo 61 años . Antes estaba todo más etiquetado pero ahora cambió, hay señoras que a los 50 tienen hijos. La idea del programa es que no existen las generaciones y vamos a estar juntas transitando las mismas cosas que te pasan a vos del otro lado”. “Venimos a romper con todos los moldes”, agregó Onetto.

Lola Morán, Georgina Barbarossa y Victoria Onetto: tres estilo bien marcados para un programa que no logró cautivar a la audiencia de la tarde Archivo

Las actrices no estaban solas, ya que el magazine que se planteó como un espacio para tratar todos los temas con diferentes miradas contaba con varios colaboradores. Desde la periodista Lucila Díaz Castelli, el asesor de moda Bernie Catoira y el economista Mariano Otálora, hasta el coreógrafo Alejandro Lavallén o Joe Fernández hablando de astrología.

Germán Kraus, Adrián Navarro y Maxi Espíndola fueron los invitados especiales de la primera emisión. Tres actores de diferentes generaciones, llegaron con flores y conversaron con las conductoras sobre sus carreras y sus experiencias.

Desgeneradas debutó con un promedio de 3.2 puntos de rating. Esa fue su marca más alta. Desde el comienzo el programa no logró cautivar al público de ese horario que, por lo general, espera chimentos o el barro del espectáculo. A las pocas semanas de salir al aire, el canal decidió discontinuarlo de su pantalla. En las 20 emisiones que duró el magazine, tuvo un promedio de 2 puntos.

El levantamiento del programa tomó por sorpresa a Georgina que se sinceró en radio Mitre. “Ayer medimos tres puntos y pico, en una pantalla fría como la de Canal 9, en la que no hemos tenido ningún tipo de publicidad, porque no hay ni un afiche en ningún lado... Ellos nos dijeron ‘vengan tranquilas, que les vamos a dar tiempo’...”, reveló la experimentada actriz.

“Nuestro programa -continuó- tiene otras características y saben que yo no me iba a meter en el barro , me conocen, y me parece que ellos querían eso. Al tener a toda la programación de América con las peleas de Gran Hermano y el Bailando con toda la gente de Tinelli, obviamente querían más rating”.

Por su parte, el gerente de contenidos de Canal 9, Diego Toni dio sus explicaciones sobre el final del ciclo. “El programa de las chicas estaba pensado para tratar temas cotidianos con distintas ópticas, pero íbamos a terminar indefectiblemente en el escándalo. Ninguno quiere eso porque es un camino de ida, después no podés volver”, argumentó en su momento en la radio Once Diez.

Pero el ciclo que podía haber pasado desapercibido en la historia de la tv como un intento fallido que no llegó a buen puerto, quedó en la memoria de todos por la intervención Norberto Oyarbide . Invitado a uno de los últimos programas, luego de que un video suyo se hiciera viral en el que se lo veía bailando, en una reunión de amigos, el tema “La flor más bella”, de Memphis La Blusera, el ex juez federal subió la apuesta y realizó en vivo la misma coreografía con las tres conductoras, sin ningún problema.

“Tenemos que transmitirle a la gente que para amar a una persona, para casarte con ella, para tener un hijo, para cantar o bailar tenés que sentir dentro tuyo realmente lo que estás haciendo. Si te sientes ridículo o piensas que no lo estás haciendo de forma correcta, mejor te tomas una cerveza al costado y miras como la gente se divierte ”, contó Oyarbide antes de repetir sus pasos en vivo.