Pachu Peña, sobre el levantamiento de Peligro sin codificar: "Es un golpe duro"

Pachu Peña habló sobre el levantamiento de Sin Codificar; contó cómo tomó el elenco la decisión y reveló cómo continúa su carrera Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de noviembre de 2019 • 14:15

" Fue medio sorpresivo. Estábamos saliendo por Telefe los sábados y en Net TV de lunes a viernes. Se cayó primero lo de Telefe y por ende también lo de Net. Nosotros pensábamos seguir hasta fin de año, que era lo que habíamos arreglado. Nunca duramos tan poco como esta vez: largamos recién a fin de agosto", se lamentó Pachu Peña, en una entrevista radial, a propósito del levantamiento de Peligro sin codificar, el histórico programa humorístico en el que compartía cartel junto a Diego Korol, Pichu Straneo, Yayo Guridi, Martín Campilongo y Nazareno Móttola.

"Esto es así. Es una época difícil del país donde hay que recortar gastos y demás. Y caímos nosotros, pero hay gente que está mucho peor... Cierran empresas, hay despidos y esas cosas", analizó el actor rosarino, en diálogo con Radio Nacional.

Además, explicó por qué para él y sus compañeros el levantamiento fue un duro golpe: "Nosotros siempre nos podemos reubicar en alguna obra, haciendo algún evento, la podemos remar, por eso no es para dramatizar tanto. Es un golpe duro porque es un programa que amamos hacer. Es un lindo grupo. Hay buena energía siempre y divertimos a la gente, que es lo que más nos gusta. Ya tendremos revancha".

Con respecto a cómo sigue su carrera, Pachu reveló: "Ahora estoy de reunión en reunión para definir mi participación en alguna obra durante el verano. Así que iré barajando qué es lo que conviene, dónde puedo rendir más y dónde me siento más cómodo".

El actor confesó, además, que se siente más mejor cuando está sujeto a una rutina. "A mí no me gusta estar 'al cuete' en mi casa, me gusta levantarme y saber que tengo que ir a grabar o a una reunión de producción. Siempre me gusta hacer algo. Levantarme y saber que no tengo que hacer nada más allá de ir a buscar a mis hijos al colegio me incomoda", finalizó.