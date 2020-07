La hija de Mariana Nannis no soportó las críticas de Latorre y le contestó duramente. Crédito: Instagram

3 de julio de 2020 • 00:33

Se sabe que en la farándula las animosidades duran poco y nada, y al que ayer no se respetaba hoy es el mejor amigo. En tiempos de Bailando , a Charlotte Caniggia no le caía bien Pampita . Siendo la modelo jurado y ella participante, la hija de Mariana Nannis se cansó de repetir que no entendía por qué la ponían de jurado si "era modelo" y no podía juzgar a nadie.

Los tiempos cambian y el jueves, Charlotte fue recibida con los brazos abiertos en Pampita Online , donde se incorporó como panelista. Con su habitual economía de palabras, la mediática se incorporó a la mesa, y recién llegada ya tuvo su primer cruce con Yanina Latorre.

¿Venganza de la conductora o casualidad? Difícil saberlo, pero lo cierto es que Pampita aprovechó un móvil con Yanina para que saludara a la nueva incorporación y le diera algún consejo para "que haga una gran carrera". A la integrante de Los ángeles de la mañana no le interesó disimular su desagrado ni siquiera un poco: " Ningún consejo, no me gusta Charlotte panelista, tengo que ser clara. No tiene contenido y eso es lo que hace que los panelistas después queden mal ".

Intentando convencerla, Pampita le marcó la importancia de darle lugar a gente nueva, pero Latorre no quiso saber nada con el argumento: " Por qué se tendría que renovar si hay gente que lo hace excelentemente bien, no es sentarse a decir pavadas, ¿sobre qué puede opinar? ".

De vuelta al piso, y sin saber muy bien cómo seguir, tomó la palabra Charlotte, y evitando cualquier recurso metafórico opinó: " Me cae re mal Yanina, me parece una vieja que está re loca de la cabeza. El tema es que los viejos no quieren que entre gente nueva a la tele . Ella no puede opinar de nada, si se la pasa hablando pelotudeces".

Yanina usó su cuenta de Twitter para contestarle con mesura: " Es una mal educada. Pobrecita. Y quiere ser panelista ". El enfrentamiento recién comienza.