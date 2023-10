escuchar

Este sábado, por la noche, en el programa La noche de Mirtha, Patricia Bullrich junto a Carlos Melconian, como exponentes de Juntos por el Cambio, visitaron los estudios de televisión para contar cómo vienen los últimos días de la campaña presidencial a días de las elecciones del domingo 22 de octubre para elegir al nuevo presidente del país.

En una extensa entrevista, que también contó con la participación en la mesa de los periodistas Jonatan Viale y Diego Sehinkman, la candidata del espacio cuyo máximo referente es Mauricio Macri contó sus propuestas a la audiencia, mientras que Melconian dio un pantallazo económico de la actualidad y de los aspectos que se deberán mejorar para que el país pueda encausarse tras la salida del actual mandatario Alberto Fernández.

Con un tono serio en sus propuestas, la “Chiqui” apeló a su cintura para manejar el aire e intentó reconstruir la historia personal de la candidata y el economista para darle un color diferente a la charla. “¿Vos sos nacido en Valentín Alsina?”, le preguntó a Melconian, quien contestó afirmativamente y explicó que “hace 45 años” su familia tiene una zapatería que hoy en día es manejada por su hermano.

“Había una máxima en esa zapatería que era ‘el que entraba se tenía que llevar algo’”, explicó el expresidente del Banco Nación. En un ping-pong de preguntas y respuestas que se fue generando con la confianza de los invitados, Mirtha cambió de frente, en un término futbolero que le terminó dando pie, y le consultó al economista de qué club era.

“Mirtha... siempre cuento la anécdota de que vos me relatabas el partido de Racing - Tigre cuando yo estaba en el aeropuerto de Miami”, explicó, entre risas, Melconian dando a entender que a ambos los unía el sentimiento por La Academia. A raíz de este ida y vuelta, Bullrich intercedió y aclaró: “Tomó una mala decisión”.

En una charla que mutó para el lado deportivo, Melconian explicó que tiene una buena relación con los hinchas de Independiente y una clara muestra es su compañera de fórmula, Patricia Bullrich, quien reveló por qué se hizo hincha del Rojo.

“Nuestros primos Pueyrredón, César - el cantante ”Banana” Pueyrredón- y sus hermanos, de chicos me hicieron de Independiente. Mi padre era de Boca, él estaba desesperado, pero por los primos elegí a Independiente”, relató Patricia ante la atenta mirada de los comensales y de Mirtha, quien luego siguió la conversación por la temática principal de la cena.

En uno de sus conceptos más claros de cara a la contienda electoral contra Sergio Massa, Javier Milei, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, Bullrich remarcó que se deberá combatir contra la inflación, uno de los puntos centrales que más afecta a la sociedad: “Me saca el sueño la inflación, no tenés precios, no tenés insumos, el que vende no puede comprar, el salario se destruye. La inflación es lo primero que tenemos que sacar del mapa. Tenemos que pegarle muy fuerte, bajar la fiebre así los argentinos empezamos a respirar. Hay que dejar de emitir, hay que tener un presupuesto con equilibrio y con eso poder empezar a bajar esa fiebre brutal que es la inflación”, sentenció.