Es una de las lenguas más filosas del mundo del espectáculo, pero ahora podría sumarse en una nueva faceta como actriz. Es que en las últimas horas, Yanina Latorre anunció que será parte del último video que lanzará un reconocido cantante argentino, quien la convocó para ser la protagonista de la producción audiovisual en la que tendrá que demostrar sus dotes actorales.

“Hoy me llama un famoso, que hace mucho tiempo no hablaba porque tuvimos algunas turbulencias en el medio, y me dice: ‘¿Me das el teléfono de Yanina (Latorre)? Yo dije: ‘Uhh”, contó Ángel de Brito en LAM (América), lo que dio pie a que la panelista en cuestión desarrollara la información que la tiene como protagonista.

Yanina Latorre se mostró feliz por la convocatoria de El Polaco (Captura video)

Latorre indicó que cuando recibió la llamada de este famoso en cuestión se sorprendió, debido a que podría tratarse de una comunicación por alguna información que podría haber contado. Sin embargo, no fue ese el motivo. Sin dar vueltas, la angelita anunció: “Me contrató el Polaco para hacer su próximo videoclip”. El anunció se llevó los aplausos del resto del panel, que festejó la noticia.

Eufórica por haber aceptado la propuesta, Yanina indicó que el tema que lanzará el cantante de cumbia es muy lindo y es “muy ella”, por lo que no dudó en dar el sí. “Todavía no leí el guion. Ya hablé con la productora y tenemos dos días de rodaje. Le dije que sí sin pensarlo y sin escuchar el tema. Ya estamos con el tema vestuario. Lo que me pida, lo hago”, detalló. Si bien aún no lanzó la canción, Ángel de Brito adelantó cómo comienza: “Siempre me quedo a esperarte y pasas a mi lado a toda prisa”.

Entre la emoción, la panelista reveló que su esposo, Diego, no compartió sus sentimientos al respecto. “Me miró con una cara de despavorido y me dijo ‘¿vas a bailar con El Polaco?’”. Sin percatarse de la reacción de su pareja, al destacar que no le hace consultas laborales, se apoyó en la de sus hijos, ya que Lola se mostró muy contenta por su madre, y Dieguito, también, al causarle risa la propuesta.

Quien advirtió acerca de los cuidados que debe tener a la hora de ser parte de un videoclip fue Nazarena Vélez, que le indicó a su amiga que charle los pormenores de la grabación para que luego no sea algo negativo para ella. “Fue amoroso. Lo hacemos todo a tu gusto me dijo”, respondió ella, para tranquilidad de sus compañeras, y poder dejar en claro que hay predisposición del otro lado para que todo salga bien.

El Polaco lanzará una nueva canción y tendrá a Yanina Latorre como protagonista del videoclip Twitter

Asimismo, reveló que el cantante le envió los detalles del videoclip para que ella ponga un precio a su trabajo; sin embargo, Yanina destacó que no le cobrará, sino que lo hará gratis, quizás por la emoción que le provocó la convocatoria. El anuncio sorprendió a las panelistas, quienes creyeron que recibiría un pago por el labor.

Por el momento, se desconoce cuándo el cantante lanzará la canción con el video en cuestión, lo cierto es que debido al gran alcance y popularidad de la panelista, muchos esperan ansiosos ver el material.