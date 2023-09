escuchar

Probablemente nunca se sepan los detalles de lo que pasó entre ellas, sin embargo el tema flota en el aire. Y no solamente porque sea de interés de programa como PH (Podemos hablar) ni haya formado parte del “gabinete de curiosidades” de Andy Kusnetzoff en el debut del ciclo, sino porque basta que surja la referencia para que cualquiera de las dos se incomode, el rostro se les ponga tenso, y la autorepresión por abundar en detalles las obligue a manotear un abanico de excusas políticamente correctas. Al menos hasta ahora.

Porque en la emisión del sábado, cuando el consabido punto de encuentro llevó a los invitados a reflexionar sobre el momento en el que “vieron en los medios mentiras sobre sus propias vidas”, el conductor encontró el terreno fértil para volver sobre el tema.

Sin demasiadas ganas de recordar, pero al mismo tiempo con la necesidad de no quedarse callada y aclarar que lo de ellas no fue una pelea, la modelo comenzó: “Lo mío con Zaira (Nara) es un distanciamiento, no una pelea. Pelea es cuando vos al otro no querés verlo nunca más. Es la vida misma, cuando vas creciendo te va acercando a una persona, y cuando no te sentís tan cómoda decidís alejarte. Creo que ningún vínculo tiene que atarte a nada. Uno tiene que buscar estar bien. Tengo 39 años y me doy cuenta de que mi cabeza fue mutando en cuanto a las relaciones, las cosas que me gusta compartir con la gente que tiene mi mismo código, mi misma vida. Y vas alejándote, después te volvés a acercar tal vez en algunos años”.

A partir de este sábado 16-09-23, Andy Kusnetzoff vuelve a la TV con PH Podemos hablar.

Hasta ahí nada que no se haya visto o leído antes, sin embargo la habilidad de Andy para ir una y otra vez sobre lo no dicho, llevó a que Paula comenzara a soltarse, y diera mayores detalles sobre el enfrentamiento con la hermana de Wanda: “Seguimos siendo vecinas, vivimos cerca y nos cruzamos, pero es como si te cruzara a vos en el supermercado, nos vamos a saludar pero no nos vamos a quedar hablando de la vida”.

La respuesta con gusto a poco llevó a una nueva repregunta, y esta vez sí, Chaves entregó un interlineado mucho más cercano a lo que, seguramente, realmente siente: “No quiero entrar en detalles. No siento que sea una virtud, pero soy muy pasional para mis vínculos, yo no tengo doble cara, como me ves acá me vas a ver siempre. Cuando me desilusiono es muy difícil para mí, soy muy determinante. Si algo me hace mal y me incomoda, ya está. Chau”.

¿Si habrá posibilidad o no de acercamiento?, “No puedo hacer futurología, pero siento que hay que naturalizarlo. Es la vida, nos vamos alejando y acercando de amigos y amigas”.

Con el aire enrarecido, nuevamente, como sucedió varias veces a lo largo de la emisión, Damián Betular cambió el clima, y salió en rescate de su amiga y compañera con una anécdota que no hizo más reafirmar el carácter y las convicciones de la modelo y conductora: “Yo soy medio colgado para contestar los mensajes, y a mí ella me bloqueó un par de veces. Igual me dí cuenta cuando me lo dijo. Pau es muy pasional en eso, y para mí es una virtud tener esa claridad para las cosas”.

Abel Pintos (también invitado al primer programa, junto a Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, finalista y ganador de Gran Hermano respectivamente), reconoció haber transitado situaciones parecidas a las de Chaves y Nara, y aportó una mirada producto de la experiencia, que dio por cerrado el tema: “Uno puede perdonar, aceptar, incluso con el paso del tiempo entender, pero eso no conlleva en sí mismo retomar una relación. Después tal vez sea el momento de empezar otro tipo de relación o empezar de cero. Es raro retomar porque ya no sos el mismo”.

La sonrisa a modo de asentimiento de Paula dijo todo, sin embargo le quedaba todavía algo más atragantado: “Quiero aclarar algo: no tengo que perdonar nada. Es un vínculo de cosas nuestras que nadie sabe, de formas distintas, y que yo no elijo porque me hace mal”.