Paulo Vilouta habló sobre el velorio de Mauro Viale: “Se retiró como un grande”

El repentino fallecimiento de Mauro Viale el domingo pasado a causa del coronavirus conmovió al mundo del periodismo y la televisión argentina. Paulo Violuta, quien trabajó en los comienzos de su carrera con Mauro y es amigo de su hijo Jonatan, narró en Intratables cómo fue la despedida de su colega.

“La familia me invitó a poder ir y estuve con todos los protocolos en este momento tan difícil. Llegué y me encontré con un hijo totalmente destruido, sin poder consolarlo. Se retiró una persona y luego me permitieron el ingreso a mí con doble barbijo. Estábamos el ataúd de Mauro, Jonatan y yo. Así que en nombre de todos los que los queremos... Esto es una gran familia”, relató Vilouta, visiblemente emocionado por el recuerdo.

“Estuvimos un rato y llegó la mamá, que era nada más para despedirse porque no podía ir a La Tablada, Eleonor. Y bueno, salí peor de lo que entré. Yo el sábado hablo con Jonatan y me dice: ‘Ustedes que creen, si pueden recen porque no está bien mi viejo. Está en terapia’. Y ayer, domingo, le pregunté si estaba mejor y me había dicho que sí, que había salido de terapia. Y a la noche con Débora (Plager) me enteré de la noticia”, continuó Vilouta.

“Yo con ellos formé un vínculo familiar de estar cerca y de acompañarnos siempre. Mucho con Mauro, que lo conocía de Radio Libertad cuando fue gerente de Alejandro Romay y yo era un pibe. Él me quería cambiar el apellido porque decía que mi apellido era imposible que la gente lo recuerde. Compartimos miles de momentos. A mí lo que me deja tranquilo es que acá se le dio el espacio que le correspondía. Mauro Viale se retiró como un grande. El viernes salió por la puerta grande de América. Se fue con todas las ganas y con todo el apoyo de un canal”, afirmó el periodista.

Por último, reveló las palabras que le dedicó a Jonatan en el velorio de su papá: “Fue un día tristísimo. Entre Jonatan y Mauro había un vínculo muy muy fuerte. Hoy le dije a Jony: ‘Vos quedate tranquilo porque vos fuiste un muy buen hijo’, y él se fue tranquilo porque fue un enorme padre”, concluyó Vilouta acongojado.

LA NACION