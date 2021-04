Eduardo Feinmann contó cómo fueron las últimas horas de Mauro Viale

En el inicio de su programa El Noticiero de LN+, Eduardo Feinmann contó los detalles de las últimas horas de su colega y amigo, Mauro Viale, quien murió este domingo por la noche, a los 73 años, en el sanatorio Los Arcos, a causa de complicaciones relacionadas por el coronavirus. El conductor de LN+ hizo un sentido relato sobre la muerte del periodista de A24 y aseguró: “No tiene nada que ver la vacuna. A Mauro lo mató el Covid”.

“Qué día de mucho dolor. Para este equipo, para esta casa LN+, donde justamente hoy voy a tener que extender el noticiero suplantando a Jony Viale; y es muy difícil para uno tratar de comentarles qué es lo que pasó con Mauro”, arrancó Feinmann, en un estudio donde reinó un silencio absolutamente respetuoso.

Eduardo Feinmann cuenta las últimas horas de Mauro Viale

“El jueves Mauro se vacunó. Tenía mucha esperanza en la vacuna, como todos tenemos, en vacunarse en tiempo y forma, no como aquellos que se afanaron la vacuna -arremetió el periodista-. Mauro tenía más de 70, si muchos de los que se afanaron la vacuna no se la hubieran afanado, quizás, a él le hubiera llegado a la mucho tiempo antes, como a muchos otros mayores de 70 que todavía no están vacunados”.

“Si el Gobierno hubiera hecho lo que tenía que hacer a esta altura de la vida ya tendríamos en todo el país más de 20 millones de argentinos como habían prometido. Pero no ocurrió”, editorializó Feinmann.

La evolución de la enfermedad

Luego, el periodista comenzó a contar el proceso que terminó en la muerte de Viale. “Aparentemente Mauro tuvo, quizás, sin darse cuenta, los síntomas del covid antes de la vacunación (se vacunó el pasado jueves). Hoy el gran comentario en la calle y en redes es: ‘Lo mató la vacuna’. No. Lo mató el Covid, el maldito virus de porquería Covid-19″, enfatizó Feinmann.

“Mauro tenía, me lo contó su hijo que vio la tomografía, los dos pulmones tomados por la neumonía. Tenía la maldita neumonía bilateral. Se puso la vacuna el jueves y el viernes a la noche hizo su programa. Se sentía medio caído y sus compañeros lo vieron mal. No se sentía bien. Llegó a la casa y tenía 39 y medio de fiebre”, continuó el periodista.

“Le colocaron la primera dosis de la vacuna Sinopharm, la china. Pero nada tiene que ver la vacuna. A Mauro lo mató el Covid. Que quede claro”, volvió a subrayar Feinmann.

El conductor de El Noticiero de LN+ relató luego cómo fue que pasó el fin de semana Viale padeciendo la enfermedad. “El sábado a la mañana Jony y su hermana intentaron convencer a Mauro de que tenía que hisoparse y él no quería. Testarudo. Seguía con fiebre. Esa noche (de viernes) su hija se había quedado a dormir en su habitación. Él estaba aislado, la esposa aislada, y la hermana de Jony, que tuvo Covid, se quedó para cuidarlo. Volaba de fiebre”, añadió.

“El sábado a la mañana, que no se quiso hisopar, llamaron a la ambulancia. Hubo un código rojo. Viene la ambulancia, pero Mauro no quiso ir a internarse. Cabeza dura. Testarudo. ‘No me subo a la ambulancia, no me voy a internar’, decía”, continuó el relato.

“Hasta que en un momento, la familia llama a Los Arcos y pone en altavoz a una médica para que le explique a Mauro cuál era la situación, porque saturaba en 92. El oxímetro da ese número de saturación en sangre, cosa que es un peligro, muy peligroso”, señaló Feinmann, que explicó que él con una saturación de 93 fue internado cuando tuvo coronavirus.

La muerte de Mauro Viale

“A Mauro, el sábado a la tarde, lo internan en terapia intermedia. Empieza a reponerse. Lo pasan a sala normal, con “la bigotera” -la cánula nasal para pasar oxígeno- lo pasan a una sala normal. Me contaron cuando venía al canal que una enfermera entró a tomarle los parámetros, lo saludó y, es más, Mauro le hizo un chiste. Y se murió. Fulminado. Fulminante”, sentenció el periodista.

“Muerte súbita. De un segundo para otro. Fue muy impresionante porque había que avisarle a la familia. ¿Cómo se le avisa? La mujer en la casa, la hermana de Jony aislada y Joni también aislado porque era contacto estrecho con su papá. Todo esto el domingo. Esto último que les cuento ocurrió un domingo entre las 6 de la tarde y las 8 y media de la noche”, agregó.

Feinmann dijo también que el mismo domingo al mediodía había hablado con el hijo de Mauro Viale. Jonatan le había dicho que su papá estaba mejor y con buen ánimo. Caído, pero lúcido. “Me pidió disculpas Jony porque el lunes lo tenía que cubrir y le dije: ‘No te preocupes’”, recordó el periodista.

A continuación, el conductor de LN+ relató cómo se enteró él de la muerte de su amigo. Sucedió cuando estaba de visita en el programa del canal, La Cornisa, donde había sido invitado por Luis Majul.

“Ocho y cuarto me manda un mensaje alguien muy importante de la medicina diciéndome: ‘Che, Mauro está en paro cardíaco. Van a intentar sacarlo”, rememoró y siguió: “15 o 20 minutos después me dicen: ‘No lo pudieron sacar del paro. Se murió Mauro Viale”.

A continuación, Feinmann reflexionó: “Cuando venía para acá salieron los números del coronavirus y pensaba: ‘¡La put...! Mauro se pasó todo 2020 dando los números de infectados por día, recuperados, muertos... y ahora uno tiene que decir que él es uno de los 57 mil y pico de muertos. Es muy impresionante. Muy”.

“Disculpe si les contamos esto de esta manera pero sepa entender que Mauro era un amigo, un compañero y un periodista impresionante. Cambió muchas cosas en la tele. Pudo gustar o no, pero el tipo marcó algo en la televisión argentina. No lo dude”, dijo, con sentimiento, Feinmann.

“Nuestro pequeñísimo homenaje con este clip y vamos a la pausa porque vamos a hacer periodismo como a él le gustaba”, concluyó el periodista.

