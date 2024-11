Por amor o por dinero, el reality de parejas conducido por Alejandro Fantino finalizó sin cubrir las expectativas de público

En la televisión actual, un alto porcentaje de sus contenidos está vinculado a las competencias de participantes anónimos -en no pocos casos se llevan el aspiracional premio de una fama efímera-, y a partir de formatos que, en gran medida, suelen apelar a la convivencia “forzosa”. De Gran hermano para acá, nada nuevo bajo el sol, solo se trata de buscarle la vuelta de tuerca con mayor o menor ingenio.

Acaso porque no hubo nada demasiado atractivo ni novedoso, Por amor o por dinero (eltrece), con la conducción de Alejandro Fantino, no logró colmar las expectativas del público y anoche fue levantado del aire, a tan solo un mes y medio de su estreno , aunque cumpliendo con el protocolar “paso a paso” que llevó a un desenlace apresurado, pero coronando a una pareja ganadora.

Alejandro Fantino tiene oficio y destreza frente a las cámaras, pero el reality que se puso al hombro no le resultaba orgánico a sus intereses como conductor Captura de video

En este caso, la propuesta giró en torno a diez parejas que, durante la competencia, debieron ponerse a prueba en torno a cuestiones de fidelidad y destreza en el manejo de un capital de cincuenta millones de pesos que fue el premio mayor que se llevaron Solange y Gastón, los ganadores del certamen que fueron coronados en la última emisión .

La irrupción de Por amor o por dinero se dio en simultáneo con el estreno de Bake Off famosos (Telefe), la competencia de pasteleros amateurs conducida por Wanda Nara que, durante esta temporada, convocó a figuras famosas para desempeñarse frente a mangas repletas de dulce de leche y batidoras rebosantes de crema pastelera.

Bake Off famosos lideró la audiencia de cada noche dejando muy atrás a sus competidores, una “espada de Damocles” muy difícil de sobrellevar para la propuesta de Fantino, producida por Kuarzo.

Bake Off famosos, un formato atractivo e imbatible en el horario central de Telefe

Por amor o por dinero marcó el regreso de Alejandro Fantino a eltrece, luego de 22 años de no formar parte del staff del canal. Su destreza frente a cámaras no se discute, pero este formato no le resultó orgánico y vio la luz en un contexto adverso, con la preferencia de la gente en torno a Bake Off famosos y sin proponer demasiadas novedades.

Un loft, camas matrimoniales expuestas y baños compartidos para dirimir entuertos conyugales, debilidades de pareja y estrategias en torno al manejo de un botín en disputa no parecieron ser suficientes para imantar al público.

Si de cuestiones vinculares se trata, Netflix estrenó recientemente Love is Blind: Argentina, un reality donde las parejas se enamoran sin verse antes. En este caso, la animación del formato corresponde a Wanda Nara y Darío Barassi. Décadas atrás, Roberto Galán proponía unir en matrimonio a veteranos participantes en su histórico y artesanal Yo me quiero casar, ¿y usted? En el caso de Por amor o por dinero, las parejas ya vienen constituidas de antemano, el desafío gira en torno a otras cuestiones.

Cifras

Anoche, la emisión del reality marcó un promedio, según los datos de Kantar Ibope Media, de 2,9 puntos , tocando un pico de público de 3,4 puntos, logrados en el inicio y debido al “efecto residual” de la audiencia legada por Los 8 escalones, el programa de Guido Kaczka. Indudablemente, un rendimiento inferior al esperado, algo que caracterizó a toda la temporada y que provocó la intempestiva salida del aire.

Ayer, dado que los viernes no sale al aire Bake Off famosos, el final del ciclo de eltrece compitió con Escape perfecto e Iván de viaje, ambos espacios de Telefe conducidos por Iván de Pineda que marcaron 5,9 y 3,9 puntos de promedio, respectivamente, liderando sus franjas horarias.

Para “alivio” de eltrece, la respuesta del público a Cantando 2024, Pasó en América (América), A todo ritmo y Nuevediario IP (elnueve) fueron exiguas, dejando cierto oxígeno para la resolución del reality en el que Alejandro Fantino estuvo acompañado por Rodrigo Lussich, un buen “negociador” con las parejas, y los aceitados panelistas Carlos Monti, Sergio Goycochea, Mariana Brey, Barby Silenzi y El Polaco.

Anoche, Cantando 2024 y Pasó en América midieron 2,2 puntos y 1,3, cada uno; mientras que A todo ritmo y Nuevediario IP cosecharon 1 y 0,5 décimas, respectivamente.

“Bienvenidos a un reality nunca visto”, auguró el conductor el lunes 30 de septiembre, cuando el programa ocupaba el codiciado horario de las 22, el eje neurálgico del prime time nocturno. Aquella noche, la flamante competencia de parejas se inició con 6,4 puntos y finalizó en torno a los 4,6 puntos, haciendo descender la marca legada por The Floor, la conquista (eltrece), conducido por Guido Kaczka, y muy lejos del buen rendimiento de Bake off, famosos (Telefe), que había arrancado con 10,2 puntos y coronando un pico de 12,9 puntos.

En su segunda emisión, el martes 1 de octubre, Por amor o por dinero marcó un promedio de 4,7 puntos, perdiendo ante Bake Off famosos, que había hecho 15,2 puntos, una diferencia demasiado amplia para poder ser contrarrestada.

A medida que transcurrieron los días, los números del reality de parejas fueron descendiendo hasta llegar a un piso que no resultaba aceptable a las expectativas del canal, lo que motivó la decisión de correr su inicio para después de las 23 y, finalmente, discontinuarlo. Ayer, la emisión culminó a las 00.42, un horario “marginal” y nada seductor para las audiencias masivas.

El desenlace

Por amor o por dinero, basado en el formato de citas Love Island de origen británico, ayer coronó a Solange y Gastón (“Los Pipis”), quienes se sometieron al voto del público logrando una empatía del 59,61 por ciento , lo cual les permitió superar a Matías y Luciana. El tercer lugar fue ocupado por Nacho y Camila.

A lo largo de la competencia no faltaron las discusiones en voz elevada y hasta alguna pelea física entre los varones que no pasó a mayores. Ningún escándalo alcanzó para esmerilar el atractivo de las confituras que se preparaban en Telefe, lo cual habla del deseo de las audiencias por consumir formatos más amenos y menos escabrosos, aunque Gran hermano -que también apela a algunos de estos tópicos- ha sido un éxito en sus últimas temporadas y se espera que suceda lo mismo cuando regrese al aire, seguramente antes de fin de año por la pantalla de Telefe.

Ya superado el paso en falso que significó Por amor o por dinero, Alejandro Fantino continuará al frente de Multiverso, su espacio en el canal de streaming Neura Media, y su nombre sonó como posible reemplazante de Jorge Lanata en las mañanas de Radio Mitre, algo que se encargó de desmentir enfáticamente.

A las noches de eltrece regresará Sebastián Wainraich con La noche perfecta, el late night show que ya contó con una primera temporada en el aire.

Pablo Mascareño Por