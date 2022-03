Por el delicado estado de salud de Gerardo Rozín, se suspende La Peña de Morfi este domingo

El delicado estado de salud de Gerardo Rozín obligó a cambiar los planes en Telefe. Según pudo saber LA NACION, esta mañana se tomó la decisión de suspender el estreno de La peña de morfi con la conducción de Iván de Pineda, que iba a tener lugar este domingo 13 de marzo.

En el día de ayer se conoció la triste noticia de que el conductor, de 51 años, estaba muy delicado. “Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo es delicado”, escribieron desde el canal en un comunicado oficial. “A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”, agregaron en el mensaje, en el que también pidieron “respeto” y “cautela”.

Los ánimos en los pasillos de Telefe son de tristeza y conmoción. Según los trascendidos, el famoso productor y conductor está luchando hace meses contra un tumor maligno. En noviembre del año pasado, en diálogo con LA NACION, el responsable de ciclos como Gracias por Venir; Esta noche, libros y Morfi, todos a la mesa habló sobre su estado de salud de ese momento, y aludió a la licencia que se había tomado del programa de Telefe al poco tiempo de iniciarse la nueva temporada del exitoso envío.

“Me voy a tomar una licencia. Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien”, dijo en esa oportunidad con esperanza, antes de ausentarse por un mes. “Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”, le contaba a este medio. “Estoy bien”, sumaba.

Gerardo Rozín explicó el motivo de su ausencia en Morfi: "Ando con problemas de salud"

En esa misma charla, el conductor confesó que tuvo miedo, pero prefirió mantener ese aspecto de su vida lejos de lo mediático. “No comento en público detalles que, quizás, no le conté a mi familia, pero estoy bien. Pero sí, tuve miedo, me pegué un susto”, se limitó a decir.

Debido a esta situación, este año Rozín no iba a estar al frente de Morfi. Como señalamos días atrás, la conducción esta temporada quedará en manos de Iván de Pineda, quien hará tandem con la co conductora femenina del ciclo, Jésica Cirio.

Los mensajes de aliento de los famosos

Ayer por la tarde, las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento para el conductor. “Me parece que tiene que ver con escuchar el pedido de la familia de Gerardo y ser muy cuidadoso. Es un momento para acompañar en silencio. Simplemente queremos acompañar, y esta atentos, cada uno desde su lugar, queriéndolo como lo queremos”, expresó Maju Lozano en Todas las tardes (El Nueve), en sintonía con el pedido sobre la información al respecto.

Por la pantalla de LN+, en su programa 8:30 AM, Luis Majul se tomó unos minutos para enviarle fuerzas a su colega: “Primero un gran abrazo a la familia. No sé cuál es la información de último momento pero los que conocen a Gerardo como lo conocemos nosotros si rezan, que recen, y si no enviémosle la mejor energía que podemos enviar a su familia y sus amigos”. Además, el saludo lo extendió a Eugenia Quibel, pareja actual de Rozín y a Carmela Bárbaro, exesposa.

Mediante las redes sociales, los mensajes también se hicieron presente. “Fuerza @gerardorozin querido. Te queremos y rezamos por vos”, escribió Marcelo Tinelli mediante su cuenta de Twitter. “¡Fuerza Gerardo! Y gracias por todo lo que siempre hiciste por mí, pimentero. Gracias por el camalote”, le dijo en un tuit Osvaldo Bazán.

“No sabía que Gerardo Rozín estaba tan mal de salud. Toda la fuerza del mundo para este gran colega, talentoso profesional y tan buena persona”, escribió Bruno Bimbi en un mensaje que replica la reacción general del público, ya que si bien el conductor se ausentó en 2020 de su programa por un problema de salud, se creía que atravesaba una óptima recuperación.