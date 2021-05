Regreso: Gerardo Rozín volvió a La peña de Morfi y habló de su salud

Se trató de una emisión muy especial para el equipo del programa matutino de Telefe, La peña de Morfi, porque marcó el regreso de su coconductor, Gerardo Rozín, quien se había tomado unas semanas de licencia por problemas de salud.

La efusiva bienvenida se la dio su colega, Jésica Cirio, quien se comunicó remotamente con el periodista, que formó parte del programa desde su casa.

“Estoy tan feliz de volver”, fue lo primero que expresó Rozín al dirigirse a su audiencia y a sus compañeros, para luego hablar sobre su salud, con extrema reserva, como lo hizo desde el primer momento. “Me había tomado cuatro semanas de licencia porque había unas cosas de salud que afortunadamente están bien, pero necesitaba tomarme mi tiempo”, contó, y agregó que hará el programa “desde afuera” como “se hace cuando no estamos seguros de usar el espacio exterior”, explicó.

Asimismo, Rozín manifestó que extrañó mucho estar en el ciclo junto a sus compañeros, y agradeció, en primera instancia, a quienes estuvieron junto a Cirio durante su ausencia. “Les agradezco a los conductores que pasaron por el programa, como Paula Chaves y Roberto Moldavsky, que es un amigo”, expresó. Por otro lado, le habló a sus colegas. “Les agradezco porque no me apuraron, y porque que me permitieron ir viendo con mi familia qué me pasaba, es un respeto que voy a agradecer toda mi vida”, dijo en su vuelta a la TV que, según sus palabras, será presencial el domingo próximo.

Jesica Cirio reveló cuándo vuelve Gerardo Rozín a La Peña de Morfi.

El 4 de abril, Cirio abría La peña de Morfi de manera inusual. “Gerardo no va a estar hoy porque tiene arritmia”, explicó, y luego brindó tranquilidad. “No se preocupen porque está bien”, explicaba la coconductora del programa. Ese mismo día, en diálogo con LA NACION, Rozín dijo sentirse “bien”, pero “descansando por el día”.

Gerardo Rozín explicó el motivo de su ausencia en Morfi: "Ando con problemas de salud"

El domingo siguiente, vía Zoom y antes de ausentarse por completo durante unas semanas, Rozín apareció en el programa para explicar lo que estaba sucediendo, como previamente había hecho en sus redes y para evitar especulaciones: “Me quería sumar un ratito, no quiero interrumpir la dinámica del programa que está bastante buena. El domingo pasado me ausenté por un día, dije ‘me voy a hacer unos estudios’ y en rigor lo que hemos resuelto es que me voy a tomar unos días más”.

Rozín contaba que se iba a tomar una licencia para concentrarse en su recuperación, y aclaró que todavía no tiene certezas sobre su cuadro médico. “Ando con unos problemas de salud que afortunadamente pintan bien y son arreglables, nada más grave de lo que por suerte pudo ser, pero que requiere hacerme estudios y trabajar en el asunto”, explicaba.

