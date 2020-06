Lali dio detalles sobre Sky Rojo, su nueva serie en Netflix Crédito: Netflix

En una nueva edición de Por el mundo, Marley y su equipo contaron con una entrevista de lujo, porque el conductor mantuvo una extensa charla con Lali Espósito. A lo largo de la nota, la cantante y actriz contó cómo son sus días trabajando en España, de qué se trata su nueva ficción y cómo fue su vuelo hacia ese país.

El dialogo empezó entre risas, compartiendo experiencias de cuarentena. En ese momento Marley confesó que "no puede parar de comer", y ella agregó que a veces hay "un vinito a la noche". Con respecto a su nuevo look, la actriz contó: "Este es el rubio del personaje que estoy haciendo, que es platino desde la raíz". Con esa excusa, Lali explicó el argumento de Sky Rojo, su nuevo proyecto en Netflix: "Es una historia de tres chicas víctimas de trata que se escapan de un club. Hay un poco de todo. No puedo contar mucho, pero son tres valientes que se escapan de los proxenetas, que es un grupo de hombres dueño de ese club y de otros lugares. Es bastante heavy, no es un tema menor ni fácil de abordar, pero en el marco de la acción estas tres heroínas luchan por escapar pero también empiezan a ayudar a otras mujeres en esa situación".

Luego de atravesar un tiempo muy complejo debido al coronavirus, España poco a poco comenzó a entrar en la llamada nueva normalidad. En ese contexto los rodajes fueron algunas de las actividades que se retomaron. De ese modo, Lali debió volar en situaciones atípicas, y así lo expresó: " Volé en un vuelo de repatriados, hubo que sacar un montón de permisos. Fue un vuelo rarísimo, estaba todo el mundo hipocondríaco, lo que es lógico. Es un virus que no sabemos cómo actúa".

Intentando tomar de forma amena esa situación, entre risas explicó: "Yo me mantuve tranca, fue un vuelo de doce horas, pero tenía ganas de toser y todos miraban con un odio. Pero llegué, estoy sana, me tuve que hacer las pruebas, no tuve ni tengo Covid-19". Más adelante confirmó que luego de un primer adelanto, en la segunda mitad el año lanzará su nuevo trabajo discográfico.

En el último tramo del programa, y una vez finalizada la entrevista con Lali, Marley tuvo la posibilidad de hablar por teléfono con Belén Francese. La mediática, que recientemente fue diagnosticada por coronavirus, contó que se sorprendió cuando le dieron el resultado del hisopado, y detalló: "Estaba segura que iba a dar negativo. Pero después de esto voy a donar plasma".