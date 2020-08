Marley y una nueva entrega de Por el mundo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2020 • 01:10

Un nuevo domingo de Por el mundo encontró a Marley proponiendo una visita a un icónico sitio de la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez el destino fue el Jardín japonés, uno de los paseos más atractivos de la ciudad y fuente de grandes historias. Y por ese motivo, el conductor recibió a Araceli González y junto a ella recorrieron ese lugar, y repasaron algunos viejos fragmentos del viaje que ambos realizaron a Japón.

Cuando comenzó el programa, Araceli contó cómo está llevando la cuarentena: "No salgo hace siete meses", y en tono un poco irónico hizo un comentario revelador: "Estamos con Mazzei como locos, ¡teniendo mucho sexo! Él iba a venir, pero me dijo 'mejor me quedo en casa', y yo le dije que estaba bien". Y muy tentados, Marley y su equipo de productores exclamaron que luego de tantos días juntos, su marido quiso quedarse un rato solo para descansar de Araceli.

Mientras recorrían el llamado "puente de las decisiones", la invitada reflexionó con algo de picardía: "Las decisiones en las que me equivoqué las trabajé bastante bien". Y dicho eso dieron paso a un clip en el que intentaban probar el popular pez globo. Como es sabido, en caso de estar mal preparado, ese pez libera una sustancia tóxica que es mortal, y por ese motivo Marley y Araceli no se animaron a dar el bocado. Le tocó ser el valiente a Fede Hoffmann, uno de los productores del ciclo.

Como es habitual en los últimos domingos, Marley se animó a recurrir al archivo del ciclo, y mostró viejas escenas de un programa en el que también viajó a Japón, pero acompañado de Susana Giménez. La diva de la televisión fue la encargada, aquella vez, de mostrar los denominados Hoteles cápsula, en los cuales los clientes duermen en nichos donde cuentan con todo tipo de comodidades.

En otro clip del viaje con Araceli, la modelo y actriz se animó a vestirse de geisha pero para su sorpresa, ella era la única caracterizada de ese modo, y los jóvenes japoneses se reían al verla y hasta se sacaban fotos, algo que divertía pero sorprendía a la protagonista.

Más adelante, una visita a un histórico templo Shintoísta y una cerveza acompañada de sushi fueron el menú con el que Marley y Araceli se despidieron de otra noche de esta versión local de Por el mundo.