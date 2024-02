escuchar

No habrá ningún eliminado en la casa de Gran Hermano este domingo 25 de febrero. Aunque las galas de eliminación se llevan a cabo en cada semana, en el reality se decidió que esta semana no habrá una. Es por eso que ninguno de los hermanitos hizo nominaciones en los últimos días. De todos modos, se transmitirá en vivo hoy con un episodio especial para los seguidores del programa conducido por Santiago del Moro.

Esto se debe a que este domingo se llevará a cabo el repechaje, por el cual algunos de los concursantes que fueron eliminados desde que empezó el programa en diciembre del año pasado tendrán la oportunidad de entrar de nuevo para jugar por el premio mayor. Aún se desconoce cuántos de ellos tendrán la posibilidad de ingresar nuevamente a la casa, pero está confirmado que entrarán por el voto del público. Santiago del Moro adelantó en su cuenta de Instagram que podrían ser dos o tres. Sin embargo, ellos no serán los únicos que se sumarán, ya que nuevos jugadores se unirán al reality, pero aún no hay fecha oficial sobre estas incorporaciones.

Santiago Del Moro dará a conocer quiénes ingresarán de nuevo a la casa de Gran Hermano por decisión del público adrian diaz bernini - Telefé

De ese modo, esta semana será un respiro para quienes siguen dentro de la casa de Gran Hermano. Hoy lo que les queda hacer es esperar a ver quiénes volverán a entrar a la competición, aunque será toda una sorpresa porque no saben que será hoy el día que ocurra el repechaje.

Quiénes participan del repechaje de Gran Hermano

Del repechaje de esta edición de Gran Hermano, participan en total 13 hermanitos que fueron eliminados en el transcurso del reality. Ellos son los siguientes:

Hernán Ontivero

Axel Klekaylo

Williams López

Isabel Denegri

Catalina Gorostidi

Florencia Cabrera

Denisse González

Alan Simone

Sabrina Cortez

Joel Ojeda

Lucía Maidana

Los participantes de Gran Hermano que participarán en el repechaje Captura de TV

La única participante de este año que no será parte de la competencia para conseguir ingresar de nuevo al programa es Carla Destéfano. Eso se debe a que ella decidió retirarse por su cuenta y no fue elegida por el público para que abandone la casa. Por lo tanto, no se le da la oportunidad de volver.

Cómo se vota en el repechaje de Gran Hermano

Esta vez están de nuevo en las manos de quienes los sacaron de Gran Hermano para conseguir una segunda oportunidad en la competición. Es el público que elige quiénes quieren que vuelvan a la casa por medio de mensaje de texto. Para ello, deben seguir los siguientes pasos:

Enviar un mensaje de texto al número 9009 con la referencia “GH” y esperar la respuesta automática que arroja el sistema.

Una vez recibido el mensaje, indicar el nombre del participante que se busca que vuelva reality . Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos.

. Aquí es importante colocar el nombre completo, sin apodos ni diminutivos. Para completar la votación es necesario realizar un paso adicional. El sistema emite la siguiente leyenda: “Muy bien! Ahora, para registrar tu voto en Gran Hermano, respondé este mensaje con la palabra ‘SI´”.

Una vez enviada la palabra, el voto queda registrado.

Otra alternativa de votación es ingresando al sitio oficial donde figuran los nominados y se puede votar de manera directa, a través de un SMS o con la opción de Mercado Pago. La tercera modalidad para votar es escaneando el código QR que aparece en pantalla y que derivará al proceso de votación. En cualquiera de las opciones, la persona que vota participa de un sorteo de $5.000.000, cuyo ganador se conocerá al final de la competencia.