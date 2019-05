PPT 2019: Jorge Lanata presentó el sketch Argentina, tierra de rencor y venganza

Crédito: Captura de pantalla

A las 22.00 puntual y por el canal Trece, Jorge Lanata dio el puntapié inicial a un nuevo año de su programa, Periodismo pata todos. Con su sacarmo característico, el conductor anunció que el título de su ciclo irá acompañado de un pequeño agregado, por lo que ahora se llamará PPT 2019: rajemos. Sentado en la mesa principal, ya que por problemas de salud no puede estar de pie, Lanata se tomó unos breves minutos para decir unas palabras: "Me visto como Piñón fijo y ejerzo el sentido del humor como una forma de inteligencia. Trato que sean divertidos en medio del bajón que son las noticias, pero para mí es importante no ser frívolo. Es una falta de respeto en un país con un tercio de su población por debajo de la línea de pobreza ser frívolo".

Argentina, tierra de rencor y venganza

Uno de los principales atractivos de la emisión inaugural fue la presentación del nuevo sketch político, titulado (en juego a la novela de Pol Ka), Argentina, tierra de rencor y venganza. En el segmento humorístico se presenta una versión 2020 del país, en el que Cristina Fernández de Kirchner es la máxima autoridad. En ese número, la expresidenta dijo: "Como jueza de la nación Argentina, quiero convocarlos a una nueva etapa. Una etapa de unión sin divisiones donde todos juzguemos y castiguemos a los traidores de la patria". Pero ella no está sola, porque la acompaña un títere al que maneja y que se llama Albertín.

La acción se traslada entonces a un lugar llamado "tribunal de la venganza" y un comediante en la piel de Máximo proclama a la autoridad: "Mamucha". En ese momento entra Cristina en escena, y le da pie a una versión de Hebe de Bonafini que ingresa a la sala empujando una silla eléctrica. La acción es interrumpida cuando aparece en televisión una novela de Andrea del Boca titulada Precios y sobreprecios.

Mientras tanto, en Los abrojos, Mauricio Macri se encuentra solo, y recibe la llamada telefónica de Larreta (que en realidad se trata de una grabación que informa "la peatonalización del Río de la Plata").

De regreso al "Tribunal de la venganza", el primer acusado en ingresar es Claudio Bonadio y Elisa Carrió aparece como abogada defensora. A Bonadio, entre otros cargos, lo acusan "de levantarse y leer Clarín", y de dormirse mientras estudia Sinceramente, el libro de Cristina.

Después de un breve impasse en el que Macri sigue en soledad cantando, junto a un póster de Freddie Mercury, la canción "We are the champions", la trama vuelva al juicio. Allí, Cristina se prepara para leer el veredicto y luego de descartar rápidamente la opinión del pequeño Albertín, concluye: "Declaro al acusado. ¡culpable!". Y con la música de Feliz domingo, Máximo proclama: "Así tiene que ser la justicia, legítima y rápida, y no como cuando había poder judicial".

En el cierre del sketch de humor político, adelantan que pronto habrá un nuevo acusado que pasará por el "Tribunal de la venganza".

El particular spot de Massa

Una vez finalizado el sketch, el conductor comenzó su monólogo en el que habló largo y tendido sobre qué se sabe de las fórmulas presidenciales. En ese contexto, le dedicó primero un espacio a Dylan, el perro de Alberto Fernández, y luego presentó un peculiar spot de campaña en el que un falso Sergio Massa, se anunciaba como candidato en todos y cada uno de los partidos políticos.

El debut de la temporada 2019 también tuvo un fuerte impacto en Twitter. Pocos minutos después de comenzar la emisión, el hashtag #Lanata se posicionó casi al tope de los más utilizados, junto con #OperaciónImpunidad, también vinculado al ciclo. Una vez terminado el programa, ambos hashtags sumaban casi ochenta mil menciones, convirtiendo a PPT en la propuesta televisiva con mayor presencia en redes.