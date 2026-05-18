Martín Fierro 2026: horario, nominados, el menú gourmet y todo lo que hay que saber de la gran gala de la TV

Llega la 54a. edición de los Premios Martín Fierro, que se celebrará hoy en el Hotel Hilton Buenos Aires con la conducción, por cuarta vez consecutiva, de Santiago del Moro-y transmisión exclusiva de Telefe.

A lo largo de 35 ternas, los miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) se preparan para premiar lo más destacado de la pantalla chica: figuras consagradas, programas exitosos, ciclos deportivos, de humor y entretenimiento, entre otras temáticas. Aunque, claro, sin estar exentos de las polémicas habituales, ya sea por quiénes fueron olvidados de la lista de nominados, los que acusan una falta de transparencia o quienes critican cómo están compuestas las ternas.

Según pudo saber LA NACION, Moria Casán, Marley, Georgina Barbarossa, Verónica Lozano, Juana Viale, Benjamín Vicuña, Mariana Fabbiani, Carmen Barbieri, Wanda Nara, Federico Bal, Evelyn Botto y Gimena Accardi son algunas de las figuras que ya confirmaron su asistencia al esperado evento.

Santiago del Moro recibió el Martín Fierro de Oro en 2025 Gerardo Viercovich

Tras el anuncio de los nominados surgieron las primeras polémicas, como por ejemplo la ausencia de Mario Pergolini en la categoría de mejor labor en conducción masculina. Otro ausente es Marley (sí está nominado su ciclo Por el mundo) y quien lo notó fue su amiga Florencia Peña, que además destapó las diferencias entre Marley y Del Moro. Como si fuera poco, sus dichos desencadenaron una fuerte pelea con Luis Ventura, que tuvo palabras poco felices para con la actriz.

También generó discusión en las redes los candidatos de la terna revelación, que incluyen a una actriz, Laura Grandinetti, y a los influencers Ian Lucas y Sofía Gonet por su participación en MasterChef Celebrity. Por otro lado, la categoría mejor labor en conducción femenina sorprendió por la cantidad de nominadas: 7 en total, de las que llamativamente la dinastía Legrand no forma parte. Sin embargo, aunque “La Chiqui” no está nominada como conductora, sí está mencionada en la terna labor periodística femenina, con Carolina Amoroso (Telenoche) y Soledad Larghi (América Noticias). Para muchos fue sorpresiva su inclusión en esta categoría.

Mirtha Legrand fue sorpresivamente nominada por su labor periodística y no en la terna de conducción

“Es polémico”, dijo Nazarena Di Serio, panelista de Moria, pero la diva defendió su participación en esta terna de Aptra argumentando que La noche de Mirtha es un programa “realmente muy periodístico”.

El menú de los Martín Fierro

LA NACION pudo acceder al exclusivo menú que los famosos e invitados degustarán durante la gala, ideado por el chef Emiliano Sabino y por la chef pastelera Elisa Tolosa.

En primer lugar, la entrada constará de un compacto de queso especiado, cremoso de coliflor tostado y hongos, chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y crema de ajo blanco de lima.

El menú de los Martín Fierro suele deleitar a los invitados tanto con sabores locales como con propuestas más exóticas

En tanto, el plato principal será un lomo de novillo en camisa de panceta casera, texturas de espárragos y habas, cremoso de boniato ahumado y aceite herbáceo.

Para coronar la ceremonia, el postre elegido consistirá en cremoso de chocolate con confitura de frutillas y frambuesas sobre financier de lima.

La alfombra roja y un homenaje muy especial

La gala contará con un homenaje a Enrique Macaya Márquez Martin Lucesole

Antes de comenzar con la entrega de premios con Santiago del Moro como anfitrión, la transmisión especial de Telefe alrededor de los Martín Fierro se iniciará a las 17 con La previa, de la mano de Pía Shaw.

Dos horas más tarde, a las 19, llegará uno de los momentos más esperados de toda gala: la alfombra roja, que estará a cargo de dos duplas de conductores apostados en distintos sectores del Hilton: Iván de Pineda y China Ansa y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez, que recibirán a los invitados y descubrirán los mejores looks de la noche.

A las 21, Del Moro iniciará oficialmente la ceremonia que contará con un homenaje especial al periodista Enrique Macaya Márquez, de 91 años.

Cómo ver la ceremonia de los Martín Fierro 2026

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe.