El duro descargo de Lizy Tagliani en los Martín Fierro: “Pido justicia por mi familia y por mi hijo”

La peña de morfi se llevó el premio a Mejor programa musical. Sin embargo, a la hora de alzar la estatuilla, Lizy Tagliani no dudó en dejar a un lado los agradecimientos para realizar un contundente descargo pidiendo justicia por ella, por su familia y por “todas las personas que no se pueden defender de las falsas denuncias”.

Sus palabras hacían referencia (sin nombrarla) a la denuncia de Viviana Canosa, que en 2025 la acusó de haber robado y de estar relacionada con una red de pedofilia. Casualmente, en las últimas horas se supo que el juez Ariel Lijo decidió archivar la denuncia realizada en su momento por la periodista por falta de pruebas.

El fuerte discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro 2026

“La peña... es un poco de la familia, el asado la comida rica y la música, el chisme, el sacar el cuero”, comenzó Lizy y sorprendió: “Una familia que ha estado muchísimo tiempo tratando de conseguir cambiarle por segunda vez la vida a alguien y dándole la oportunidad a niño de que tenga una familia. Un día, algunos de los que están acá se cag... en eso. Deben estar mirando, o no, y se cag... en eso, en la oportunidad de un nene de cuatro años diciendo que era una chorra, pedófila, que me dedicaba a la trata y que hacía videos de pornografía infantil”.

“No pensaron que más allá del amor y lo que soy, soy producto de una familia honrada, decente y estoy agradecida de estar acá compartiendo con esto con ustedes porque desde pequeña me animaba mirando televisión”, dijo y siguió: “Hoy pido justicia por mi familia, por mi hijo y las personas que no tienen la posibilidad de defenderse de lo que significa una falsa denuncia. Aguante La Peña, la buena información seria y responsable”.

Lizy Tagliani tras ganar su premio Martín Fierro

Apenas terminó su discurso, varios de los presentes aplaudieron y algunos de ellos, como Georgina Barbarossa hasta se levantaron, para apoyar a su colega.

Los dichos de Viviana Canosa sobre quien había sido su estilista fueron justo en el momento en el que Lizy y su marido, Sebastián Nebot, estaban en pleno proceso de adopción de su hijo Tati y el temor más grande de la pareja fue que la cuestión mediática afectara la decisión de los jueces y que el nene no pudiera quedarse con ellos.

“Y de repente, en el medio de sus luchas, nadie frenó un minuto para pensar en vos, en tu corta vida. Se burlaron de tu futuro como si desearan que fuera tu pasado. Te doy mi palabra de honor que voy a enseñarte a estar orgulloso de cada uno de los seres que llegamos a tu vida para protegerte. Algún día vas a entender que la herencia más valiosa no se compra, pero se siente y te llena de fuerzas”, escribió en ese entonces Tagliani en sus redes una carta dirigida a su hijo a la vez que inició una denuncia contra Canosa por calumnias e injurias.

El emotivo posteo de Lizy Tagliani dedicado a su hijo recién adoptado, Tati. Captura/Instagram: @lizytagliani

Finalmente a mediados de diciembre del 2025 el matrimonio consiguió la adopción definitiva de su hijo y la conductora lo comunicó, feliz en sus redes: "Los caminos son largos, llenos de alegrías y tristezas, pero siempre con la certeza de que jamás bajaríamos los brazos y que llegaríamos al final. Cuando se encontraron nuestras miradas, entendimos que sería para siempre. Empieza formalmente la historia de nuestra familia".