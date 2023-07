Qué nos dejaron los primeros seis meses de la TV 2023: números en baja, pocos estrenos y televidentes en fuga

escuchar

Con la final de Gran Hermano, 2023 abrió una luz de esperanza dentro una televisión alicaída que viene pidiendo a gritos una renovación en materia de contenidos. La última emisión del reality de Telefe, que consagró a Marcos Ginocchio ganador, obtuvo picos de 30,9 puntos. Con un promedio 28,5 se ubicó, en materia de rating, como el programa más visto de los últimos nueve años de la pantalla local.

Los 7 canales de aire lograron un acumulado de 18,7 puntos en marzo de este año. En comparación con febrero de 2023 subió 0,5, pero el dato relevante es la comparación con marzo de 2022, el encendido de la TV abierta bajó 1,2 puntos, a pesar de los explosivos números de GH.

Telefe marcó el destino del primer semestre , plagado de programas de panel, producto de la crisis de la economía del país, y algunos intentos que no llegaron a buen puerto. El canal de las pelotitas de colores sigue siendo el líder de la pantalla chica y en estos primeros seis meses de 2023 obtuvo un share de 47,4% y un promedio de 8,8 puntos. Pero en junio logró su marca más baja en el año con 7,8 puntos, muy lejos de los 9,4 de marzo cuando terminó Gran Hermano.

El acierto de GH, que trajo nuevas generaciones a ver televisión en vivo, sumado a los partidos de la Copa Conmebol Libertadores, posicionó al canal que dirige Guillermo Pendino como líder indiscutido dentro de un mercado en el que marca la diferencia, con el apoyo de Paramount detrás.

Números bajos e incertidumbre

Justina Bustos, en una escena de la segunda temporada de ATAV, que no logró los números esperados por eltrece

Sin embargo, ni MasterChef con la expectativa y polémica que generó la llegada de Wanda Nara a la conducción ni la novela brasileña Pantanal lograron enamorar a la audiencia. Si bien el ciclo de cocina con 11 puntos se consagró como lo más visto del canal en junio, quedó muy lejos de las cifras de Gran Hermano. Telefe tiene por delante, el 9 de julio más precisamente, la ceremonia de los premios Martín Fierro con la conducción de Santiago del Moro, las instancias finales de reality culinario y el estreno de la telenovela Llamas del destino para el prime time. También se espera el comienzo de Got Talent con Lizy Tagliani, aún sin fecha de estreno, y poco se sabe de lo que sucederá con Survivor, el ciclo que Marley estuvo grabando en Colombia.

El caso de eltrece es aún más complicado ya que una señal que supo ser líder, hoy batalla por sobrevivir, en un contexto donde el rating le es esquivo. Si bien mejoró su promedio (de 4,3 puntos en enero a 5,4 puntos en junio), las cifras lo dejan muy lejos de la cima. En este primer semestre obtuvo sólo 4,8 puntos. Los 8 escalones de los tres millones es el único ciclo que logra obtener dos dígitos y ubicarse entre los cinco más vistos diariamente. Si bien la llegada de Darío Barassi a las tardes del canal y su promedio de seis puntos fue un poco de aire fresco, la segunda parte de ATAV, que obtuvo 5,4 puntos de promedio en junio, no ayudó a levantar sus números.

Por otro lado, este mes llega sin cambios en la grilla porque están apostando a poner algunas novedades a comienzos de agosto cuando estrenarán Poco correctos, un nuevo magazine conducido por Leandro Leunis y el Pollo Álvarez, a la tarde para hacer tándem con ¡Ahora caigo! Y además sumarán a Sergio Lapegüe a los sábados a la noche con El galpón, un ciclo con invitados en un ambiente distendido. Aunque la carta más fuerte de Adrián Suar es Buenos chicos, la nueva ficción de Polka, con un elenco de actores y actrices jóvenes, que prevén estrenar en el prime time.

Mariana Fabbiani anunció su regreso a la TV junto a Marcelo Tinelli Instagram: marianafabbiani

América tiene todas las miradas puestas encima por el efecto Marcelo Tinelli. El conductor se hizo cargo del canal y realizó varios cambios en la programación. Desde mediados de julio, con la llegada de Mariana Fabbiani con El diario de Mariana, a las 14.30, Intrusos comenzará 12.30. En tanto, en agosto desembarcará “Bailando por un sueño 2023″ a diario más dos ediciones de un programa satélite, conducido por Denise Dumas, que se realizará los fines de semana, a las 22, y esperan que con esta inyección de novedades los números de rating del canal crezcan. Si bien la señal de Daniel Vila se ubicó tercera, en esta primera parte del año con un promedio de 2,05 puntos, la expectativa que produce tener a uno de los conductores más importantes de la televisión en la pantalla es mucha y no alcanzan los 3 puntos de promedio que obtuvo la señal en junio pasado.

Del tercer al cuarto puesto

Por su parte, elnueve no pudo sostener el buen posicionamiento de los últimos años y en estos seis meses quedó cuarto con 1,9 puntos . Los números no son los mejores para el canal que comanda Diego Toni, que supo ubicarse siempre en el tercer puesto. Si bien el programa Bendita, que en junio fue lo más visto del canal con 3,8 puntos, y los noticieros conforman el tridente en el que se sostiene la señal, parte de la programación no logra seducir al público. Entusiasmó la llegada de Mariano Peluffo a la conducción de ¡Qué Mañana! y la innovación con Médico de familia y Escuela de cocina, pero salvo el primero al resto le cuesta competir con las propuestas de América.

El reconocido conductor y animador Mariano Peluffo se sumó a elnueve Gentileza elnueve

Mientras que la Televisión Pública, Net TV y Bravo TV se reparten el poco rating que queda, no se espera un gran segundo semestre en materia de programación. La televisión no escapa a la crisis que vive el país y eso se nota a las claras en la pantalla. Repeticiones como las de Divina comida o Pasapalabra, en un canal líder como Telefe y el fin de semana plagado de cine en eltrece o la tardanza de determinados debuts son algunos ejemplos de cómo está la situación, en un medio donde los paros del SATSAID por reclamos salariales son cada vez más frecuentes.

En este contexto, cabe destacar la ausencia de Mirtha Legrand , producto de las negociaciones fallidas de Story Lab, la productora de Nacho Viale, con eltrece. En tanto que Tinelli manifestó su deseo de que la diva se sume a América, todavía no hay nada concreto al respecto. Es más en las últimas horas se sumó a la conversación la posibilidad de que desembarque en Telefe, pero por ahora parece más una expresión de deseo que una realidad. Una figura que se extraña en la pantalla chica, en un año que arrancó con algunas sorpresas pero que se fue desinflando con el paso de los meses y ahora busca recuperar el interés perdido.