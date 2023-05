Buenos chicos: la nueva tira con la que eltrece sale a competir en la segunda mitad del año

escuchar

El primer semestre de 2023 está dejando un sabor agridulce en la televisión. Por un lado, la reciente versión de Gran Hermano , que consagró a Marcos Ginnocchio como ganador, tuvo números superlativos: obtuvo un promedio general de rating de 20,2 puntos y se posicionó como el programa más visto de los últimos 9 años. Pero la contracara de esto es que el encendido de la pantalla chica que baja mes a mes y demuestra que lo que sucedió con el reality de Telefe fue una excepción dentro de la regla. Ningún programa llega a promediar 15 puntos y el 85 por ciento de los ciclos está por debajo de los 4. Por ejemplo, si comparamos el encendido de abril, que fue de 18,2 puntos sumados los 7 canales de aire, hay una baja de 5 décimas con respecto a marzo 2023 y 1,4 puntos menos que en abril de 2022.

Con este panorama, la llegada de Marcelo Tinelli a la gerencia de América propone un nuevo desafío para el canal dentro de la competencia televisiva. El desembarco de “Bailando por un sueño 2023″ en julio más la vuelta de Mariana Fabbiani con El diario de Mariana proponen un cambio en escenario. La expectativa es grande y fue Daniel Vila, uno de los dueños de la emisora, el que manifestó su deseo de poder escalar hasta el segundo puesto de audiencia, que hoy ocupa eltrece.

Pero Eltrece no se queda atrás . Luego del estreno de la segunda temporada de ATAV, con números que no fueron los esperados, Adrián Suar proyectó una nueva ficción para la segunda mitad del año: Buenos chicos, con la factoría de Polka y libros de Claudio Lacelli y Willy Van Broock, comenzó a grabarse esta semana en los estudios de Don Torcuato.

De qué se trata Buenos chicos

La trama cuenta la historia de un grupo de jóvenes de clase media que se conocieron en el secundario y viven intensamente sus historias de amor y amistad. Hasta que un día se les presenta una situación límite que les va a cambiar la vida para siempre. Decididos a ayudar heroicamente a una de las chicas del grupo, que sufre un intento de abuso, terminan involucrados y siendo víctimas de una persona que los obliga a realizar ciertas acciones comprometedoras.

Sin quererlo, el grupo se va transformando en una banda buscada por la policía que entra en un círculo vicioso del cual no podrán salir. Esa cruel realidad los llevará a exacerbar sus emociones y a vivir muy intensamente sus vínculos y, sobre todo, las historias de amor. Al tiempo que lucharán por sobrevivir en un mundo que les es absolutamente ajeno. Y como ocurre en ATAV 2, Suar apuesta a un grupo de actores jóvenes : Tomás “Toto” Kirzner, Santiago Achaga, Gina Mastronicola, Jerónimo Giocondo Bosia, Agustina Tremari, Francisco Vázquez, Carolina Unrein, Lautaro Rodríguez, Ornella D´Elía, Rocío Hernández y Joaquín Ferreira.

Experimentado en la materia, el programador de eltrece y productor sabe que hacen faltas caras nuevas en la tele y que es una demanda del público la incorporación de gente joven en las ficciones. Su hijo, Toto Kirzner, que actualmente se destaca en la obra teatral Votemos, será Zeta, un joven de clase media, que es parte de los buenos chicos. A todos los une la historia en el colegio secundario y la relación entre las familias, muchos se conocen de toda la vida. En tanto, Jerónimo Giocondo Bosia, que se luce en el protagónico de la serie de Star+ Ringo, será parte de un triángulo amoroso con Gina Mastronicola y Francisco Vázquez.

Por otro lado, Ornella D´Elía descubrirá una fuerte atracción por Rocío Hernández. Otra parte de la historia que dará que hablar es la de Carolina Urien. La actriz trans encarnará a una joven que comienza a descubrir su identidad de género.

Luciano Cáceres será uno de los protagonistas de la nueva apuesta de Polka PATRICIO PIDAL/AFV

Pero también son necesarios los actores y las actrices de peso que puedan seducir a los televidentes consumidores de novelas de toda la vida. Allí estarán Romina Gaetani -en su vuelta a Polka-, Brenda Gandini, Luciano Cáceres, Luis Machín, Marita Ballesteros, Juan Palomino, Cachete Sierra, Natalia Cociuffo y Gabriela Toscano, que retorna a eltrece tras su rol en Esperanza Mía.

La tira tendrá una base que es el amor y como toda ficción de Polka apunta a todos los targets. Si bien gran parte del elenco son actores de una nueva generación, la trama no tendrá que ver con el típico tono de las novelas infantojuveniles. Luciano Cáceres, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, adelantó detalles de su personaje: “A mí me toca ser el padre de una de las chicas, un tipo con un pasado alcohólico y un presente de lucha constante con esa enfermedad”.

“Es médico, cirujano y está a cargo de un grupo de alcohólicos anónimos y ahí se va a conocer con la madre de una de las compañeras de su hija que está necesitando recuperarse, y se va a armar un triángulo lindo con Brenda Gandini y Romina Gaetani” , detalló en el ciclo Por si las moscas.

Buenos chicos llegará en el segundo semestre del año para reforzar el prime time de eltrece . Como hizo históricamente el canal, esta ficción compartiría horario con la etapa final de ATAV 2, que seguirá en pantalla hasta su final. Del otro lado, Telefe estrenará Got talent Argentina con la conducción de Lizy Tagliani. América hará lo propio con “Bailando 2023″ de la mano de Tinelli, con toda la expectativa que genera la vuelta del reality de baile a la pantalla chica. Muchas propuestas en danza que buscan seducir a una audiencia que cada vez que usa el control remoto piensa más en plataformas o entretenimientos fuera de la televisión tradicional.