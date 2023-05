Mariano Peluffo vuelve a la televisión: “Más allá de lo triste del motivo, es una oportunidad que agradezco”

escuchar

Hace más de un año que Mariano Peluffo conversa con las autoridades de elnueve para hacer un programa de entretenimientos nocturno. Pero con la muerte de Guillermo Calabrese, el programa Qué mañana quedó sin conductor y se convirtió en una oportunidad para el regreso del conductor a la televisión.

En diálogo con LA NACION, Peluffo cuenta en detalle cómo fue la convocatoria y adelanta pequeños cambios en el ciclo de cocina. “Es la primera vez en muchos años que los horarios me cuajan perfectamente, porque de 10 a 12 voy a estar en la tele, y de 14 a 16 en La 100 con Sarasa”, dice sobre el programa radial que va por su tercer año.

-¿Fue una sorpresa esta propuesta o te la imaginabas?

-En realidad, hace un año que estamos hablando con el canal, con la idea de hacer algún proyecto; estábamos pensando algo de entretenimiento para el horario nocturno y viendo formatos. Pero era una charla sin apuros porque ya había terminado mi contrato con Net TV, había hecho Relatoras públicas en la TV Pública y estaba en un periodo tranquilo, solamente con la radio. No había apuro de volver. El año pasado no se dio, y este año empezamos otra vez a conversar, también tranquilos porque es un año electoral y eso influye en todo: en lo comercial, en el presupuesto de los canales que a veces hasta cambian el perfil de la programación. Estábamos apuntándole a algo para el segundo semestre y justo falleció “Cala”. Fue algo muy inesperado. No lo conocía tanto, apenas lo había cruzado en un par de eventos gastronómicos, pero estoy convencido de que las personas son lo que se habla de ellas y además era un referente, un número uno, un maestro, buen tipo. Hace unos días el canal me propuso sumarme a Qué mañana.

-¿Qué cambios tiene el programa?

-Vamos a separar la figura del conductor y la del cocinero. El programa tiene 12 años e históricamente estuvo conducido por cocineros, primero con Ariel Rodríguez Palacios y después con Guillermo Calabrese. Ahora quieren que tenga un conductor y que haya cocineros. Juan Ferrara va a seguir y se van a sumar otros cocineros para tener dinamismo y variedades. Es un clásico del canal, se va a seguir llamando Qué mañana, y continúan todos los chicos, Daniel Gómez Rinaldi, Maia Chacra, Agustina Díaz, Diego Bouvet, Bárbara Casan, Andrea Purita y Alejandro Gardinetti. El formato es el mismo, sólo que antes recaía la conducción y la cocina sobre una sola figura. Esta vez buscaron que el conductor no fuera cocinero. Y me parece que ese desdoblamiento va a sumar. La gráfica es la misma y también la escenógrafa, apenas va a haber pequeños cambios en algunas cositas. Más allá de lo triste del motivo, es una oportunidad que se da y agradezco la confianza. Dije que sí porque es un programa ya instalado, amigable, que me queda bien y siento que puedo hacer bien. Se parece un poco a lo último que hice en Net, Como todo, y se sigue repitiendo en esa pantalla.

Mariano Peluffo estará, a partir de este lunes, al frente de Qué mañana Gentileza elnueve

-Sos casi cocinero después de hacer tantos programas de cocina…

-(Risas) Hace veinte años que hago programas de cocina, desde que me tocó estar con Maru Botana en Telefe. Me gusta cocinar de forma amateur y he tenido la suerte de trabajar con los mejores cocineros: Maru, Narda Lepes, Jimena Monteverde, Donato De Santis, Christophe Krywonis, Germán Martitegui, Santiago Giorgini. Y de todos aprendí un montón. Me gusta cocinar. Claramente no voy a ocupar un rol de cocinero, pero ayudaré con algo porque me gusta. Sería demasiado pretencioso ponerme la chaqueta y estar al lado de tipos que han estudiado, que tienen escuelas de cocina, que viajan por el mundo, viven capacitándose. Ellos son los profesionales y yo puedo ponerme el delantal por diversión nada más.

-Es un horario muy competitivo, ¿sentís presiones?

-Está buenísmo que la tele se ponga así porque crece el encendido en los canales de aire, que a veces va quedando de lado, desplazados por las plataformas. Hace bien la competencia. Estoy muy contento porque, además, me di cuenta de que es la primera vez que hago conducción en elnueve. Es el único canal de aire que me faltaba: en América hice Animerica en vacaciones que duró tres días, literalmente empezó en el verano del 2000 un lunes y terminó el miércoles (risas), pero estuve. También pasé por eltrece, muchos años en Telefe, en la TV Pública y en Net TV. Solo me faltaba elnueve. Ahora puedo tildar a todos en la grilla (risas).