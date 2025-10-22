Quién cocinó la mejor milanesa de todos los MasterChef, según Donato de Santis

Este martes, en una nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), el jurado del certamen elogió el plato de Valentina Cervantes, quien cocinó una milanesa de pollo con una guarnición de acelga y salsa blanca.

“Tráeme al que lo cocinó porque esto vos no lo hiciste”, exclamó, en primer lugar, Germán Martitegui, quien quedó sumamente satisfecho por la performance de la modelo. “Es un cuadro, Valu”, siguió el cocinero focalizándose en la presentación del plato con su acompañamiento.

La milanesa con guarnición de acelga y salsa blanca que cocinó Valentina Cervantes se llevó todos los aplausos

Con una sólida presentación que incluyó un sutil apanado de la milanesa, sin agregar ningún condimento extra para sazonarla, Valentina contó que este plato se lo prepara a toda su familia y se consideró como una experta en todo el armado de este plato tradicional de la gastronomía argentina.

Luego llegó el turno de Donato de Santis que se acercó a la mesa, agarró los cubiertos y deslizó el filo del cuchillo de manera transversal sobre la milanesa. De esa forma, el chef italiano dio a entender que el producto estaba tierno, sin exceso de pan rallado.

Valu Cervantes recibió el elogio de los jurados de MasterChef Celebrity

“Hemos tenido milanesas por doquier en todas las ediciones... yo puedo decir, si ustedes están de acuerdo, que esta es la mejor milanesa que hemos comido”, sentenció De Santis. “Este es el camino”, exclamó Martitegui, quienes le dieron el visto bueno a la modelo.

Tras el veredicto positivo de Damián Betular, Cervantes cosechó una de las mejores devoluciones del certamen y se erige como una de las grandes candidatas a poder ganar un certamen de cocina que, con el correr de los días, empezará a tener un nivel de exigencia mayor.