Luisana Lopilato celebró los 4 años de su hija Cielo con un emotivo video: “La jefa de la casa”

Luisana Lopilato acostumbra a celebrar las fechas importantes vinculadas con su familia con posteos en las redes sociales. El miércoles 19 de agosto, Cielo Yoli Rose, su hija menor con Michael Bublé, cumplió 4 años y le dedicó un video que hizo emocionar profundamente a sus seguidores. El mismo incluyó un compilado de imágenes que evidenciaron cómo creció la niña y el especial vínculo que tiene con sus padres y sus tres hermanos mayores, Noah (12), Elias (10) y Vida (8).

“Hoy nuestra Cielo cumple 4 años. No podemos creer lo rápido que pasó el tiempo”, reflexionó Lopilato en su cuenta de Instagram. “Llegaste para completar esta familia y hoy no podemos imaginarla sin vos. Sos graciosa, ocurrente, la jefa de la casa, nos tenés a todos locos de amor y tenés una manera tan especial de hacernos sentir queridos”, continuó.

Luisana Lopilato le dedicó un dulce mensaje a su hija Cielo por su cumpleaños número cuatro (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Asimismo, describió a la pequeña, que fue nombrada en honor a la abuela del cantante, justamente como una “nena de papá”: “Y por supuesto… ¡La fan número 1 de papi! La que no lo quiere compartir con nadie y lo quiere todo para ella sola. Tus hermanos te aman y nosotros más de lo que podemos explicar”. A modo de cierre sostuvo: “Feliz 4 años, Cielito. Que Dios te cuide siempre y conserve esa luz tan hermosa que tenés. Te amamos infinito, mamá y papá”.

El mensaje estuvo acompañado por un video musicalizado con “Perfect” de One Direction con imágenes de Luisana embarazada, del parto y de Cielo de bebé. También aparecieron breves clips de la niña con su madre, su hermana Vida y su padre.

La actriz compartió una serie de imágenes de la cumpleañera que conmovieron a sus seguidores (Foto: Instagram @luisanalopilato)

Si bien su rostro siempre estuvo cubierto —una medida de seguridad que la actriz y el cantante implementaron desde que se convirtieron en padres para preservar la intimidad de sus cuatro hijos—, quedó en evidencia que heredó el mismo cabello rubio que caracteriza a toda la familia. El video superó el millón de reproducciones y rápidamente se llenó de dulces mensajes para la cumpleañera.

Así como esta vez celebró el cumpleaños de Cielo, hace un par de semanas la actriz que está próxima a estrenar Pepita, la pistolera, película basada en la vida de Margarita Di Tullio que la tiene como protagonista y productora, usó su cuenta de Instagram para compartir su felicidad por el logro de su primogénito. ¿De qué se trató? Del paso de Noah de la primaria a la secundaria.

La emotiva publicación de Luisana Lopilato para su hijo Noah Captura Instagram (@luisanalopilato)

“Noah, hoy cerrás una etapa hermosa y empezás otra llena de posibilidades. Sé que no siempre fue fácil, pero estoy muy orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo: sensible, fuerte, divertido y con un corazón enorme. Que nunca pierdas tu esencia, tu sonrisa ni tu fe”, expresó junto a una serie de imágenes que registraron el paso del tiempo y el crecimiento de su hijo.

“Dios ya está escribiendo el próximo capítulo de tu historia, y sé que va a ser hermoso. Felicitaciones por terminar 7º grado, mi amor. Siempre voy a estar a tu lado, alentándote en cada paso. Te amo infinitamente”, finalizó. Por su parte, Bublé, quien tampoco pudo ocultar su orgullo, agregó: “No hay palabras para describir cuánto amor y orgullo siento”.