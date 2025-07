Cuál es el nuevo trabajo de incógnito de Donato De Santis en Francia

Donato De Santis se embarcó en una curiosa aventura: trabajar de incógnito como cocinero en un restaurante con tres estrellas Michelin en Francia. “Acá nadie sabe quién soy, nadie me conoce. Y eso es liberador”, confesó en sus redes sociales, donde el chef italo-argentino muestra el día a día de este drástico cambio que decidió hacer en su vida. Como era de esperarse, este giro rotundo en su profesión dejó atónitos a sus casi dos millones de seguidores, que siguen con entusiasmo sus publicaciones.

A pesar de ser una figura destacada de la televisión y uno de los jurados más carismáticos de MasterChef en sus distintas ediciones, De Santis se animó a abandonar la comodidad que le otorgaba la fama para redireccionar por completo su carrera profesional. A los 61 años, eligió regresar a las cocinas más exigentes de Europa, esta vez desde el anonimato total, como cuando comenzó en su oficio, en busca de nuevos desafíos culinarios.

Donato vive con pasión toda su experiencia en Francia

Fue él mismo quien relató desde sus redes que se mudó a Francia y comenzó a trabajar como ayudante de cocina en un restaurante con tres estrellas Michelin. “Estoy solo, con mi maletín y las ganas intactas. Acá nadie sabe quién soy, nadie me conoce. Y eso es liberador”, confesó De Santis a través de su cuenta de Instagram. Luego, explicó con sinceridad: “Sentí la necesidad de volver a sentir esa adrenalina inicial, la emoción de explorar nuevos sabores y seguir el vértigo de una cocina de alto nivel”.

Desde ese anuncio, Donato utiliza su cuenta de Instagram para compartir su día a día, con los detalles más sorprendentes para sus seguidores. “Menisco medio roto, la valija quedó varada en Roma, ansiedad nivel ataque de caspa y mañana arranca la aventura. No tengo ropa, pero tengo mi cuchillo. Así que voy con lo puesto —misma remera, mismo calzón, firme como soldado. Esto no es glam. Esto es real. Esto es ser cocinero“, aseguró en uno de los primeros videos.

Donato De Santis de incógnito en un restaurante de Niza

El chef muestra cómo es su experiencia desde uno de los puestos más básicos en una cocina de élite. Suele destacar el valor del esfuerzo, el aprendizaje constante y la intensidad diaria del trabajo gastronómico. Aunque no lo dijo en sus videos, se vio que el experimentado cocinero se sumó al staff de Mirazur, el restaurante insignia del chef argentino Mauro Colagreco, ubicado en la ciudad de Menton, en la Riviera Francesa.

El lugar obtuvo su tercera estrella en la prestigiosa guía Michelin en 2019, lo que le permitió terminar de consolidarse como un lugar de prestigio en la gastronomía mundial. Además, fue elegido ese mismo año como el restaurante número 1 del mundo por The World’s 50 Best Restaurants, un hito histórico para un chef argentino y para la cocina de Francia.

“Mauro me conoce, claro. Pero el resto del equipo no sabe quién soy. Y está bien así. No quiero trato especial. Quiero ganarme mi lugar. Limpiando pescado, ordenando, escuchando, aprendiendo… como cualquier aprendiz. Y mientras tanto, lo miro a Mauro cocinar con una delicadeza que no le quita sabor, al contrario, lo eleva", aseguró el italiano en sus redes.

A pesar del lujo de la propuesta gastronómica de Colagreco, que combina una fusión entre técnicas francesas, sensibilidad italiana e identidad argentina, Donato expone el arduo trabajo que conlleva manejar un restaurante de ese tamaño. “No doy más. Hoy fueron 2 horas en la huerta, y después 12 seguidas en cocina, preparando y despachando. Me metí de incógnito en esta cocina de tres estrellas Michelin con todos los mitos en la cabeza: gritos, abuso, tensión. Y sí, la presión existe… pero también vi otra cosa. Jóvenes que hablan 3, 4 idiomas. Que viven solos, se organizan, se ayudan, se bancan. Vi talento, experiencia… pero sobre todo: pasión", comentó.

Colagreco es uno de los chefs más reconocidos en la actualidad Natalia Ayala

Donato De Santis nació en Milán el 5 de marzo de 1964 y es un chef especializado en cocina italiana. Vive en Buenos Aires desde el año 2000, donde fundó su restaurante Cucina Paradiso y otros espacios dedicados a la gastronomía italiana. También fue conductor de varios programas televisivos y jurado en MasterChef Argentina en sus ediciones 2014, 2015 y MasterChef Celebrity desde 2020.

Su carrera comenzó en 1980 y lo llevó a trabajar en reconocidos restaurantes en Italia, Estados Unidos y luego en Argentina. Un dato muy curioso sobre su carrera es que fue chef personal del diseñador Gianni Versace. A pesar de todos esos logros, Donato eligió alejarse de los reflectores para reconectarse con la esencia de su vocación, con la presión que sufre cualquier chef que recién empieza y que solo es empujado por la pasión por la cocina.