Valentina Cervantes habló tras los dichos sobre el supuesto mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández

MasterChef Celebrity ya comenzó y, como era de esperarse, los participantes no tardaron en convertirse en el centro de atención tanto dentro como fuera de la cocina. En los últimos días, Valentina Cervantes se volvió protagonista de una serie de rumores que apuntan a un supuesto conflicto con Wanda Nara y a un enigmático mensaje que la conductora le habría enviado a Enzo Fernández, su pareja. En una reciente entrevista, la influencer decidió romper el silencio y aclarar qué hay de cierto detrás de las versiones que circulan.

Durante una entrevista con SQP (América TV), el programa que conduce Yanina Latorre, Valentina Cervantes fue consultada sobre los rumores que señalaban una supuesta tensión con Wanda Nara en el set de MasterChef Celebrity. “No tengo ningún problema con Wanda Nara, nunca me hizo nada a mí”, aclaró la pareja de Enzo Fernández, desmintiendo cualquier tipo de conflicto con la conductora del ciclo culinario.

Valentina Cervantes rompió el silencio sobre los rumores de tensión con Wanda Nara

El cronista del programa quiso saber cómo vivía el clima en la cocina y si existía algún enfrentamiento con Wanda. “El que vieron ustedes”, respondió la influencer, restándole importancia al tema. “No hay ningún problema con Wanda”, insistió, dejando en claro que las especulaciones surgieron principalmente en las redes. “Siempre van a generar eso, pero qué sé yo, lo genera más la gente, porque yo no tengo ningún problema con ella. No me hizo nada a mí”, subrayó con firmeza.

En cuanto al supuesto mensaje que Wanda Nara le habría enviado a Enzo Fernández, la influencer también fue contundente. “Sí, lo vi. No, que yo sepa, no he visto ningún mensaje”, aseguró. Además, al ser consultada sobre si su pareja le comentó algo al respecto, fue categórica: “No, no, a mí Enzo nunca me habló de nada. No, nunca me habló de nada de eso”, cerró, dejando en claro que no hay ningún conflicto ni detrás de cámaras ni en su vida personal.

Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara le escribió a Enzo Fernández

Por último, al ser consultada sobre cómo se enteró del tema, Valentina mencionó: “Lo vi el otro día, le estaba diciendo recién al chico, me los mandaron los clips, mi familia, porque yo no miro tele en mi casa”. Sobre si habló con pareja al respecto, la influencer aseguró: “No, mirá si lo voy a molestar a Enzo para algo así. Ni le pregunté”.

Los motivos de los rumores

Los rumores sobre una supuesta tensión entre Wanda Nara y Valentina Cervantes surgieron a partir de lo que relató Yanina Latorre en su programa, donde aportó detalles sobre el presunto mensaje que la conductora le habría enviado a Enzo Fernández y sobre el ambiente que se vive durante las grabaciones de MasterChef Celebrity. Según Latorre, la relación entre ambas no sería del todo buena, lo que alimentó las especulaciones en redes sociales.

La conductora de SQP aseguró que hay tensión entre ambas en el programa de cocina

El detonante de esta historia habría sido un mensaje directo que Wanda Nara le envió al futbolista de la Selección Argentina durante unas vacaciones. Tal como reveló Santiago Sposato en A la tarde (América TV), la empresaria se habría comunicado con Enzo Fernández a través de redes sociales con un texto que decía: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”. Este detalle bastó para que la noticia se propagara rápidamente y diera lugar a todo tipo de teorías sobre la naturaleza de ese contacto.

Según el mismo periodista, la reacción de Enzo fue clave para calmar la situación. Al regresar de una caminata, habría visto el mensaje y decidió mostrarlo inmediatamente a Valentina Cervantes. Este gesto, aseguró Sposato, habría sido el origen del enojo de Wanda. Con el correr de los días, la versión cobró aún más fuerza cuando Ximena Capristo intervino en SQP y señaló: “Me dice que Valu sabe que Wanda le escribía a Enzo. No sé la situación ni el momento”, dando a entender que dentro del programa de Telefe ya se comentaban las supuestas internas entre ambas figuras.