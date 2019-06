Wenceslao también es cinturón negro de Taekwondo.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de junio de 2019 • 00:38

La historia de Wenceslao Moreno es de superación, de cómo salir adelante y poner todo de uno cuando la vida te juega en contra. El participante de Quién quiere ser millonario nació con parálisis cerebral: "Me quedé en el canal de parto, sufrí una falta de oxígeno y eso me generó secuelas a nivel cerebral. Hoy tengo movimientos involuntarios, y mi condición me llevó a tener múltiples operaciones. A los ocho años me rotaron las caderas, así que tuve que aprender a caminar de nuevo".

Lo que podría haber sido la peor noticia para una persona, en Wenchi (como le dicen todos) fue el empuje para salir adelante. Además de haber hecho atletismo y ser cinturón negro de Taekwondo, también arrancó y terminó en tiempo record la carrera de medicina: "Me críe en un ámbito de médicos así que. ¿qué otra cosa iba a estudiar?".

El concursante no solamente tuvo que luchar contra sus limitaciones y dejar atrás las dificultades físicas, lo más grave fue enfrentar el prejuicio de los demás: "En la facultad tuve choques con docentes que me dijeron que no iba a llegar a nada. Al principio de la carrera una docente me dijo que no iba a poder, y yo dije 'si es médica y docente capaz que tiene razón y no me quiere hacer perder tiempo'. Pero por suerte mi familia y mis amigos, grandes pilares, me dijeron que no le dé bola".

"El pronóstico inicial fue muy, muy grave y hoy estamos acá. Es una revancha de la vida", le dijo la tía abuela a Santiago del Moro , resumiendo lo que tuvo que atravesar la familia y, por ende, lo feliz que fue verlo responder correctamente pregunta tras pregunta.

Mientras piensa qué hacer con los 300 mil pesos que se llevó de premio, Wenceslao organiza su próximo paso como profesional, y da charlas en escuelas y universidades ayudando y concientizando a personas de todas las edades: "Pese a las adversidades se puede salir adelante. El camino es largo, pero cuando uno sueña algo, y tiene un objetivo firme no hay quién te pare. Como me dijo una vez mi profesor de Taekwondo: Las limitaciones están en tu cabeza".