Rating: cómo le fue a Yanina Latorre en su debut con programa propio en América, la advertencia con la que arrancó y su charla con Wanda Nara

La televisión abierta sigue batallando para recuperar televidentes, tras un verano con un encendido bajísimo. El promedio de enero y febrero, sumado los siete canales de aire, fue de 13.8 puntos, el más bajo desde hace veinte años. Sin embargo, marzo fue un mes cargado de debuts, con nuevas propuestas, al que se sumaron este lunes Yanina Latorre y Carlos Monti.

Tras más de diez años como panelista en diferentes programas de espectáculos radiales y televisivos, arrancó en Radio del Plata con Cristina Pérez, fue parte de Lanata sin filtro en radio Mitre, participó de Implacables en canal Nueve y Ponele la firma, finalmente, Latorre debutó con programa propio en América. Sálvese quien pueda es el nombre del envío y está acompañada por Ximena Capristo, Lizardo Ponze y Fede Popgold, que es parte de Patria y familia en Luzu. Yanina que ya se probó en la conducción al frente de su ciclo en Radio El Observador 107.9 y en el canal de streaming Bondi, al principio dudó de aceptar la propuesta pero con el correr de los días fueron encontrando el perfil de proyecto adecuado que la hizo sentir cómoda. Además, Ángel de Brito se comprometió a estar detrás de cámara, los primeros días, para apuntalar en todo lo que necesite. Dueña de un estilo propio que supo cultivar en LAM, sabe cómo generar contenidos, surfear las polémicas pero por sobre todas las cosas maneja mucha información.

Acompañada de sus hijos en el back, vestida de plateado, con un piso de 2,8 puntos de rating, la conductora abrió su programa con una advertencia: “Bienvenidos a Sálvense quien pueda, les prometo que no se va a salvar nadie. Hoy tengo para Rial, Feudale. ¡Me pudieron! Se meten conmigo y en este espacio les voy a contestar. Wanda me desbloqueó, hablé con ella el fin de semana. ¿Me operó, me pagó, me mintió? En un rato se van a enterar”. Como era de esperar la novela turca fue el tema de arranque, con un repaso de lo que pasó durante todo el día en la televisión. Latorre dio detalles de la noche de terror que vivieron las niñas del matrimonio Icardi, el viernes en el Chateau Libertador. Yanina dijo que Wanda Nara la desbloqueó para decirle, entre otras cosas, que “Mauro no le pide disculpas a nadie”. Además, luego de la discusión que tuvo con Marcela Feudale en LAM, cruzó fuerte a Jorge Rial por sus dichos en Radio 10: “Tenés que ser tan bajo que para decirme ensobrada a mí, le decís ensobrado a Diego [Latorre] . Qué vas a decir, que me paga Wanda, Mauro, sabés que no me pagan, son todos unos muertos de hambre en la farándula porque terminamos hablando de tu hija choriza. Arrancás dándole a los periodistas deportivos, mi marido es el mejor comentarista de fútbol de la Argentina. Metete conmigo Rial pero no te metas con él”. También reservó unas palabras para su compañera del ciclo de Ángel de Brito: “Lleva todo a un lugar de pelea, me ha dicho gorila y no me afecta, no sé por qué llora tanto y le da tanta sensibilidad. Sabe que no estoy hablando de ella. Tiene un tema con todo lo que tiene que ver con la política y el peronismo y yo soy muy combativa con eso”.

Yanina Latorre conduce "Sálvese quien pueda", en América TV

El ciclo se mantuvo tercero en la franja con una marca máxima de 3.8 puntos y le dejó un muy buen piso a LAM. Los informes de archivo sobre “la novela turca” y la polémica por los periodistas ensobrados fueron uno de los valores que tuvo el estreno, en una televisión que se construye solo a base de palabras. Por ahora, los panelistas fueron parte de la tertulia y sería saludable que en un futuro aporten información para que no recaiga todo en las espaldas de la conductora, que sabe cómo hacerlo.

También este lunes a las 13.30, Carlos Monti debutó en la pantalla de la Televisión Pública con Mediodía bien arriba. El conductor que lleva años al frente de diferentes programas de espectáculos, volvió tras 26 años al canal estatal. Con la estructura típica de magazine, estuvo acompañado por Nancy Duré, Guillermo Pardini, Melina Vinci, Santiago Riva Roy y Juan Etchegoyen. Como todo programa de la pantalla chica se ocupó del escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la tenencia de sus hijas. Prometieron tratar el cruce entre MIrtha Legrand y Cecilia Milone por la ausencia de la cantante en el cumpleaños de la diva de los almuerzos y la polémica por la salida de Ari Paluch de la Rock and Pop pero como suele suceder en la tv de hoy, manda el minuto a minuto. El ciclo arrancó con 0,2 y tuvo una marca máxima de 0,5 puntos, se mantuvo quinto en la franja, con el “WandaGate”.

El 24 de marzo se sumará a esta pelea de chimentos Flor de la V que conducirá Los profesionales de siempre acompañada por Estefi Berardi, Fernando Cerolini, Alejandro Castelo, Enzo Aguilar y Leo Arias. Todos movimientos positivos dentro de una pantalla chica a la que los televidentes le están pidiendo una renovación urgente. De eso se trata.

Moskita Muerta Por