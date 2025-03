Un médico aseguró que recibió un llamado de Betsy Arakawa, la esposa de Gene Hackman, un día después de su supuesta fecha de muerte

Cuando parecía que el caso comenzaba a ser resuelto, un nuevo testimonio le sumó aún más misterio a las muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa. Según trascendió, un médico reveló que recibió un llamado de la mujer 24 horas después de que la policía declarara su fallecimiento.

Hackman, de 95 años y Arakawa, de 63, fueron hallados sin vida en su hogar en Santa Fe, Nuevo México (Estados Unidos), el pasado 26 de febrero. Algunos días después de la triste noticia, la investigación confirmó que la estrella de Hollywood perdió la vida como consecuencia de una falla cardíaca, y que su esposa murió una semana antes -el 11 de febrero, según la autopsia- de hantavirus, una enfermedad respiratoria transmitida por ratas. Además, los profesionales médicos sugirieron que era posible que el actor no estuviera al tanto del fallecimiento de su pareja a causa de su Alzheimer.

Betsy Arakawa y Gene Hackman en una postal de 2003 MARK J. TERRILL - AP

La pareja, que estuvo casada durante 24 años, llevaba una vida discreta y tranquila en Santa Fe, lejos del ojo público. Según sus vecinos, “no querían que los molestaran”, lo que refuerza el hecho de que se tardara tanto en conocerse sus respectivas muertes.

Un giro inesperado

Según publicó el diario Daily Mail, el doctor Josiah Child, ex especialista en urgencias que ahora dirige Cloudberry Health en Santa Fe, Nuevo México, aseguró que la fecha de muerte de Betsy no coincide con lo que aseguró el forense luego de la autopsia. “La Señora Hackman no murió el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el 12 de febrero”, le aseguró el profesional de la salud al medio inglés.

“Me había llamado un par de semanas antes de su muerte para preguntar sobre la posibilidad de que le hicieran un ecocardiograma a su esposo. No era paciente mía, pero uno de mis pacientes le recomendó Cloudberry”, agregó. La cita, repasó Child, se agendó para el 12 de febrero, pero la pareja finalmente canceló el turno: Besty explicó que su marido no se encontraba bien.

El recocido actor de Hollywood, Gene Hackman, fue encontrado muerto en su casa junto a su esposa y su perro

“Volvió a llamar la mañana del 12 de febrero y habló con uno de nuestros médicos, quien le indicó que fuera esa misma tarde”, continuó su relato Child, pero esta vez dando a entender que la paciente era la propia Betsy. “Le concertamos una cita, pero nunca apareció. No presentaba ningún síntoma de dificultad respiratoria. La cita no estaba relacionada con el hantavirus. Intentamos llamarla un par de veces sin obtener respuesta”, completó.

Child también se refirió a la causa de muerte de Arakawa. “No soy experto en hantavirus, pero la mayoría de los pacientes con ese diagnóstico mueren en el hospital. Es sorprendente que la señora Hackman hablara por teléfono con mi consultorio el 10 y el 12 de febrero y no presentara dificultad respiratoria”, completó.

Josiah Child no fue el único que abrió un interrogante en relación a la causa de muerte de la pianista. “Todos los profesionales médicos se están rascando la cabeza sobre si el hantavirus es la causa de la muerte. La insuficiencia respiratoria no es repentina, sino que empeora a lo largo de varios días”, aseguró un médico de Los Angeles a The Mail.

Gene Hackman tuvo una extensa carrera, aunque sus últimos años los pasó recluído Archivo

El profesional agregó que la mayoría de las personas que se contagian de Hantavirus ingresan a los centros de salud por urgencias a causa de una dificultad para respirar.” Es extremadamente raro que una persona de 65 años aparentemente sana fallezca por ello. De hecho, nadie ha oído hablar de algo así”, completó. La última vez que Betsy Arakawa fue vista con vida fue el 11 de febrero: fue a una farmacia, a una tienda de alimentos para mascotas y al supermercado antes de regresar a su casa.

Arakawa fue encontrada sin vida el 26 de febrero en un baño de la casa, desplomada en el suelo y con un calentador cerca de su cabeza. La presencia de un frasco de medicamentos abiertos generó en un principio especulaciones sobre la causa de su muerte, pero el análisis forense confirmó que el hantavirus fue el motivo del fallecimiento. Este virus, transmitido por la inhalación de partículas provenientes de la orina o excrementos de las ratas en espacios mal ventilados, tiene un alto índice de mortalidad si no es detectado y tratado en sus primeras fases.

