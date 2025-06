Rating: cuánto midió la final de Gran Hermano y los números del segundo envío de La Voz Argentina

Después de más de seis meses de convivencia, Gran Hermano llegó a su fin. Santiago Algorta, Ulises Apóstolo y Luz Tito lograron sobrevivir a todo hasta el último día del reality y cualquiera de los tres merecía ganar. Pero los fandoms, que estuvieron muy activos desde el principio de la competencia, no dejaron de votar hasta último momento por su participante preferido, y así consiguieron consagrar a un campeón.

El uruguayo gozó de mucha popularidad, aunque le faltó el apoyo de la mayoría de sus compañeros. El joven “del interior del interior” supo dar sermones varios para que lo apoyen pero, en estas últimas horas, se puso a criticar a sus otros competidores con argumentos muy bajos, en lugar de hablar de él. En cuanto a la jujeña, fue la jugadora que más versus atravesó y nunca dejó pasar una polémica dentro de la casa.

Los finalistas de Gran Hermano 2025 Captura de pantalla

Este martes fue un día de muy buenos números para Telefe, impulsado por el partido de Boca Auckland City del Mundial de Clubes que llegó a los 26,1 puntos. Luego le siguió Corta por Lozano, en horario especial, que se mantuvo con dos dígitos.

En pleno prime time, Telefe Noticias le dejó un piso de 15 a La Voz Argentina. En su primera emisión, el talent show tuvo un muy debut con un share promedio de 64.43%, 18.1 puntos de rating y un pico fue de 20,5 puntos. En el segundo día de audiciones a ciegas, se presentó Pablo, de Tucumán, para interpretar “Down With My Baby” y logró que cuatro coaches se dieran vuelta, aunque él eligió el team Lali. Luego, Luis, de Río Gallegos, cantó el clásico de Tina Turner “The Best” y cautivó la atención de todos, pero optó por el team Sole. En esta instancia, el talent show subió a 17,5 .

Gonzalo, un mecánico de Mendoza, subió al escenario con “Pensar en ti” pero no pasó de ronda. Distinta suerte tuvo Camila, de Entre Ríos, que con “Amores de Tres” logró ingresar al equipo de Luck Ra. Finalmente, Benjamín, de Villa Devoto, con una fuerte historia de vida, se destacó con una versión muy particular de “The Way You Make Me Feel”, de Michael Jackson, y le sirvió para llegar al grupo de los Miranda!. En una muy buena noche para el prime time, el talent show llegó a los 21,7 puntos .

La Voz Argentina le dejó un piso de 20.6 puntos a la esperada final de Gran Hermano 2025. En el estudio y dentro de la casa se podía percibir la tensión que había en el aire porque, por primera vez, el resultado estaba completamente abierto y todo podía pasar. Esta edición se destacó por los conflictos y las alianzas de grupos muy marcados que cosecharon muchos seguidores .

Apertura de la final de Gran Hermano 2025