Rating. Del triunfo de Argentina frente a Italia, a Mirtha Legrand, Iván de Pineda y el nuevo horario de Santi Maratea

Es sabido que la televisión abierta no pasa por su mejor momento en material de audiencia. El encendido en septiembre de los cinco canales de aire fue de 14.6 puntos y si bien subió 0.2, con respecto al mes pasado, si se lo compara con 2024, la merma de audiencia fue de 1.7 y en relación a 2023, descendió 5.2. Uno de los factores que aún siguen contribuyendo en materia de rating es la transmisión de fútbol. Durante esta última semana, comenzó el Mundial sub 20 y Telefe viene transmitiendo los partidos de Argentina, al igual que la Copa Conmebol Libertadores femenina.

Éste no fue un sábado más ya que Telefe transmitió el encuentro entre el seleccionado nacional Sub 20 frente a Italia, un duelo decisivo por el primer puesto del Grupo D. Ya clasificados a octavos de final, el equipo dirigido por Diego Placente se midió ante el equipo italiano en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en un enfrentamiento que pudo ser una verdadera final anticipada. Desde las 19.45, con un piso de 3.7 puntos, la previa calentó lo que sería el partido. A las 20, con los relatos y comentarios de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, arrancó el partido con 4.4, liderando la franja. A los 20 minutos, un zurdazo de Julio Cesar Soler al travesaño puso en jaque al arco italiano y el rating subió a los 6.1. A los 37 minutos, Italia convirtió el primer gol pero fue anulado por una infracción previa sobre Soler y los números escalaron a 7.9. La marca máxima del primer tiempo fue de 8.3.

Mirtha Legrand arrancó con 3.3 y llegó a los 4 puntos

Pasadas las 21.30, Mirtha Legrand comenzó con sus tradicionales cenas de los sábados, acompañada por Graciela Ocaña, Elba Marcovecchio, Federico Bal, el periodista Gonzalo Aziz y Gabriel Oliveri, que dio detalles de “Queridísmo Truman”, la obra que protagoniza en el teatro San Martín. La “mesaza” arrancó con 3.3 y llegó a los 4 puntos, segunda en la franja, detrás del final del partido Argentina - Italia. Entre otras cosas, la Chiqui le agradeció a APTRA su premio Martín Fierro como leyenda televisiva. En ese mismo momento, Dylan Gorosito, el lateral derecho de Boca, en una jugada con caño incluido hizo el primer gol para el equipo argentino y el rating del segundo tiempo subió a los 9.9 puntos. El pico de la noche fue de 10.2 cuando la selección ganó el encuentro y se ubicó primero en su zona.

Trato Hecho se mantuvo tercero en la franja entre 0.6 y 1.3, tercero en la franja.

Por otro lado, los cambios que realizó América en su prime time provocaron que Trato Hecho se mude a los fines de semana. El programa que conduce Santi Maratea tuvo dos participantes por emisión, a diferencia de cuando se emitía diariamente, y continúo profundizando en las historias de vida. A diferencia del formato original, en el que solo había secretarias, Trato hecho cuenta con 24 participantes con un maletín cada uno. Todos los programas se sortea en el momento al jugador que baja a participar mientras que los 23 restantes podrán volver en la siguiente emisión, completando con un nuevo concursante el lugar que dejó libre quien pasó a jugar. Este sábado, el ciclo de entretenimientos arrancó a las 21.54 con 1.1 puntos, con Hernán, cervecero, que llegó con el sueño de terminar la casa para sus hijos. Cambió su maletín por el número 13 y se lo quedó hasta el final, donde se llevó $10.000.000. Luego, llegó el turno de Desiree, una joven ilustradora de 18 años, que se anotó para jugar en nombre de su abuela con movilidad reducida y así poder reformar su cocina. Después de hacer una oferta de $750.000 en la ronda 7 que fue rechazada, se fue a su casa con su maletín número 12 con $75.000. En este nuevo horario se mantuvo tercero en la franja entre 0.6 y 1.3, tercero en la franja.

Pasapalabra se mantuvo entre los 4.6 y 5.5.

Pasadas las 22 comenzó Pasapalabra, con buenos 5.7 puntos, que le dejó el partido de Argentina, liderando la franja con una edición doble en la que jugaron Maru Botana, junto a sus hijos, Sofía y Agustín Solá versus Maria Freytes con su hija Simona y Matías Solá, su yerno e hijo de la jurado de Bake Off. Luego llegó el turno de Vicky y Martin Garabal junto a Galia Moldavsky frente a Charo López, Adrian Lakerman y Malena Sánchez. El ciclo de entretenimientos de Telefe se mantuvo entre los 4.6 y 5.5.

El fútbol sigue siendo lo único que marca la diferencia en materia de rating y, esta semana. Telefe anunció que transmitirá el Mundial de Fútbol FIFA 2026, el evento deportivo más grande y apasionante del año. Del 11 de junio al 19 de julio del próximo año, el mundo entero se unirá para celebrar la Copa del Mundo que, por primera vez, se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.